"єЧерга" запрацювала на всіх міжнародних автомобільних пунктах пропуску

Електронна черга для перетину кордону повноцінно запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструткури у Facebook.

"Менше ніж за тиждень від запуску електронної черги перетину кордону послуга повноцінно працює на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Наразі всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в онлайн-черзі очікує на перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок.

Станом на ранок 15 травня, найбільша електронна черга нараховується на МАПП "Рава-Руська – Хребенне" – понад 2800 вантажівок. Також більше ніж 2 тисячі транспортних засобів онлайн очікує на перетин кордону через пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Ягодин – Дорогуськ". Рух на останньому вже розблокований.

Із початку пілотного проєкту єЧерга у грудні минулого року на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 15 травня кордон за електронним записом перетнуло 96 078 вантажівок, з них на "Ягодині" – 88 тисяч. За цей же період у системі зареєструвалось більше 38 тисяч водіїв.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок.

Наразі єЧергою можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, утім, із липня її хочуть поширити на водіїв автобусів, а з серпня – на власників легкових автомобілів.