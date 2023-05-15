На швидку відбудову України не вистачає $6,5 мільярда, – Марченко

Швидка відбудова України на 2023 рік потребує ще $6,5 млрд, утім, міжнародні партнери здебільшого дають гроші під конкретні проєкти, і їхня реалізація займає тривалий час.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Forbes.

Із $14 млрд $3,3 млрд вже є в бюджеті, і також є наміри партнерів по фінансуванню цих витрат, зазначив Марченко.

"США $2,3 млрд ($0,8 млрд на енергетику, $1,5 млрд на відновлення), ЄС – €1 млрд, Японія – $600 млн. Через фонд UTRF Світового банку вже залучено $852 млн від низки країн. А також експортно-кредитне фінансування від Великої Британії (UKEF), Італії (SACE), Франції (BpiFrance)", – розповів міністр в інтерв'ю виданню.

У підсумку залишаються потреби на $6,5 млрд, та навіть наявні гроші не можна так просто використати, наголосив Марченко.

За його словами, здебільшого партнери виділяють кошти на конкретні проєкти, а цикл проєктів складний та довготривалий.

"По нових проєктах, починаючи від ідеї до здачі обʼєкта, може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура – це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт – до двох років. Поточний ремонт – в межах року", – уточнив міністр.

Голова Мінфіну вважає пріоритетним сфокусуватися на підготовці техніко-економічних обґрунтувань проєктів, щоби потім під них шукати донорів.

Як повідомлялося, у лютому Світовий банк оцінив відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни у $411 млрд.