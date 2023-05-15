У Гаазі створять Реєстр завданих Росію руйнувань в Україні, – Єврокомісія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для створення умов, за якими Росія заплатить за руйнування, завдані нею під час війни проти України, у Гаазі буде створено спеціальний реєстр руйнувань.

Про це вона повідомила у Брюсселі на пресконференції, анонсуючи спільну з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем участь у саміті Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.



"У Рейк'явіку ми обговоримо як притягнути Росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже добрий у напрямку російської компенсації", – сказала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Європейський Союз поки що шукають законний шлях для спрямування на відновлення України російських активів, що були заморожені у зв’язку з російською агресією. Зокрема, близько $300 млрд активів російського центрального банку заморожені в країнах G7.