Мінфін не проти повернення доплат окремими категоріям військовослужбовців

Міністерство фінансів не виключає прийняття компромісного рішення у питанні повернення доплат військовим, аби додати мотивації окремим категоріям бійців.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Простір для компромісу є", – сказав Марченко.

За його словами, повернення доплат по 30 тис. грн для усіх військовослужбовців "не влаштовує нікого", але на рівні парламенту створена робоча група, яка напрацьовує компромісне рішення питання підвищення виплат окремим категоріям.

"Задача – знайти рішення, яке буде максимально корисним для Збройних сил і підйомним для фіскальної частини. Щоб ми це могли забезпечити за рахунок власних надходжень. Тут головне – політичні домовленості, щоб усі сторони були на одній стороні. Коли була зустріч із фракціями парламенту, я побачив, що переважно воля до цього є", – зауважив міністр.

Він припустив, що для реалізації цього рішення також доведеться вносити зміни до держбюджету.

"Не виключаю. Це можуть бути точкові коригування. Але це не питання сотень мільярдів, це точно. Можливо, в межах десяти мільярдів. Такі зміни можуть бути неодноразовими, адже ми воююча країна і не можемо передбачити все. Поточного бюджету достатньо для ведення військових дій до кінця 2023-го, але я не виключаю коригувань", – додав голова Мінфіну.

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Як повідомлялося, робоча група у парламенті готує законопроєкт, який передбачатиме:

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікації оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;

виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

Нагадаємо, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади у розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Підписання цього законопроєкту наразі заблоковано, а предствники оборонних міністерств пропонують Верховній Раді створити міжвідомчу робочу групу за участі урядовців та Генштабу для напрацювання нового законопроєкту про врегулювання питань оплати праці захисників.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.