Грузія не планує відновлювати залізничне сполучення з Росією

Влада Грузії не розглядає питання відновлення залізничного сполучення між Грузією та Росією.

Про це заявив очільник правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, передає "Грузія Online".



За його словами, питання про залізничне сполучення між Росією та Грузією не стоїть на порядку денному, і будь-яке рішення приймається владою відповідно до інтересів країни.



"Будь-яке рішення з нашого боку приймається відповідно до принципів, які відповідають нашим національним інтересам. Сьогодні це питання не стоїть на порядку денному, тому актуалізувати його не вважаю за правильне", – зазначив Кобахідзе.

Залізничне сполучення між Росією та Грузією було зупинено після абхазької війни на початку 1990-х років.



Раніше президент торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін в інтерв'ю росЗМІ розповів, що Росія хоче "організувати залізничний транзит у межах маршруту Шовкового шляху: Китай, порт Ірану Бендер-Аббас, Астара – Іран, Астара – Азербайджан, Габала – Азербайджан, Марнеулі – Грузія, територією Абхазії в Росію".

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня 2023 року.

Грузія минулого року стала одним із найпопулярніших напрямків серед громадян, які виїхали з Росії після початку спецоперації. Після того, як Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на КПП "Верхній Ларс" утворилися багатокілометрові черги. Минулого року, за даними МВС Грузії, до країни в'їхали майже 1,5 млн. громадян Росії.