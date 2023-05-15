Найбільший світовий виробник золота купує конкурента за $19 мільярдів

Найбільший у світі виробник золота, американська Newmont Corp. домовилася про придбання австралійської гірничодобувної компанії Newcrest Mining за $19 млрд.

Угоду затверджено Радою директорів Newcrest, за умови, що компанія не отримає кращих пропозицій найближчим часом, повідомляється на її сайті.

Остаточне затвердження угоди акціонерами компанії очікується до кінця року.

Очікується, що синергія бізнесів після завершення угоди дозволить зекономити близько $500 млн протягом найближчих двох років та згенерувати близько $2 мільярдів додаткового грошового потоку завдяки оптимізації портфеля добувних активів.

Після об'єднання обсяги виробництва золота компанією Newmont вдвічі перевищать показники її найближчого конкурента – Barrick Gold.

Золотодобувна компанія Newmont була заснована 1921 року в штаті Колорадо, вона має копальні в кількох штатах США, а також у Канаді, Латинській Америці, Австралії, Африці, веде видобуток не тільки золота, а й срібла, цинку, свинцю, міді. Капіталізація компанії сягає майже $40 млрд.

Newcrest у 1966 році створювалася як підрозділ Newmont в Австралії та спочатку носила іншу назву. Окремою компанією вона стала у 1980 році, а назву Newcrest отримала 1990 року, коли придбала австралійський холдинг Australmin та мажоритарний пакет акцій BHP Gold Mines. Компанія веде видобуток в Австралії, Канаді та Папуа-Новій Гвінеї.