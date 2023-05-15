Забудовник розпродав призначені для військових квартири на Прикарпатті, – прокуратура
Івано-Франківському забудовнику повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Він розпродав квартири, які призначались для військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний наприкінці 2021 року уклав з Міністерством оборони договір, на підставі якого зобов’язався виділити відомству 30 квартир у будинку в Коломиї.
До квітня 2022 року він мав передати їх для оформлення права власності. За це Міноборони перерахувало підприємцю майже 7 млн грн авансу.
Утім, підприємець уклав додатковий договір про відтермінування до жовтня 2022 року.
Після завершення будівництва та введення будинку у експлуатацію, 20 із 30 обіцяних квартир бізнесмен зареєстрував за власною будівельною фірмою, а 9 з них – розпродав приватним особам.
Унаслідок афери Міністерству оборони завдано майже 7 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Під час досудового розслідування на 20 квартир накладено арешт.
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