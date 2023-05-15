Забудовник розпродав призначені для військових квартири на Прикарпатті, – прокуратура

Івано-Франківському забудовнику повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Він розпродав квартири, які призначались для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний наприкінці 2021 року уклав з Міністерством оборони договір, на підставі якого зобов’язався виділити відомству 30 квартир у будинку в Коломиї.

До квітня 2022 року він мав передати їх для оформлення права власності. За це Міноборони перерахувало підприємцю майже 7 млн грн авансу.

Утім, підприємець уклав додатковий договір про відтермінування до жовтня 2022 року.

Після завершення будівництва та введення будинку у експлуатацію, 20 із 30 обіцяних квартир бізнесмен зареєстрував за власною будівельною фірмою, а 9 з них – розпродав приватним особам.

Унаслідок афери Міністерству оборони завдано майже 7 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Під час досудового розслідування на 20 квартир накладено арешт.