Стратегія змінилася: Мінфін змінив плани щодо продажу "Приватбанку"

До питання строків приватизації державного "Приватбанку" можна буде повернутися лише після завершення війни.

Про це заступник міністра фінансів з європейської інтеграції Юрій Драганчук заявив у ході презентації звіту "Приватбанку" про результати роботи у 2022 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звичайно банк повинен робити все, для того щоб покращити свій фінансовий результат, корпоративну культуру і бути готовим до продажу, але стратегія змінилася... Є стратегія на підтримку бізнесу разом з державою. Давайте виграємо війну і тоді говоритимемо про якісь терміни приватизації банку", – сказав заступник міністра.

Своєю чергою голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош нагадав, що раніше банк планували продати у 2024 році, проте наразі конкретних термінів продажу немає.

"Але ми хочемо бути готовими і як тільки акціонери дадуть зелене світло натиснути кнопку", – додав він.

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.

За даними Національного банку України, "Приватбанк" за розміром загальних активів станом на 1 лютого цього року був найбільшим у країні (731,9 млрд грн), що відповідає 26,8% від загального розміру активів усіх 67 банків.