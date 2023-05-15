Австралійський розробник ігор Aristocrat купує ізраїльську Neogames з офісом в Україні за $1,2 мільярда

Австралійський розробник онлайн-ігор та ігрових автоматів Aristocrat Leisure Limited вирішив придбати ізраїльську студію NeoGames S.A, яка має представництво та вакансії в Києві.

Як ідеться у повідомленні компанії, сума угоди становить близько $1,2 млрд.

Aristocrat хоче викупити 100% студії та заплатить по $29,5 за акцію. Суму угоди складено з оцінкою з мультиплікатором приблизно х15 EBITDA компанії за 12 місяців за період до 31 грудня 2023 року.

Рада директорів NeoGames підтримала угоду та радить акціонерам проголосувати за неї. Акціонери, яким належить приблизно 20,4 млн акцій (61%), також погодилися проголосувати на підтримку угоди.

Aristocrat оплатить угоду готівкою, після чого матиме стабільні фінансові показники, йдеться у повідомленні.

Як пише ain.ua, NeoGames складається з кількох великих бізнес-підрозділів, які займаються геймінговими та бетінговими платформами: власне, сама NeoGames, AspireCore, Pariplay та BtoBet. У компанії працює біля 1100 людей, вона представлена на 50 ринках. Зокрема, у неї є офіс в Україні, він розташований у БЦ "Гулівер" в Києві.