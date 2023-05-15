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Новини
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Угорщина знайшла нову причину для блокування санкцій ЄС проти Росії

сійярто

Угорщина відмовляється обговорювати наступний пакет санкцій ЄС проти Росії, доки угорський OTP Bank перебуває у списку міжнародних спонсорів війни в Україні.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Euronews.

"Це скандально та неприйнятно, що OTP Bank був включений до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це вражаюче. Це обурливо. Це скандал", – заявив Сійярто.

Він наголосив, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням та законодавству, тому Угорщина також може врахувати вплив ухваленого Україною рішення на вартість акцій OTP Bank.

"Я ясно дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP буде в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили OTP Bank із цього списку", – заявив угорський міністр.

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Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За даними НАЗК, OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більш ніж у 1850 населених пунктах країни-агресора.

Водночас, за даними ЗМІ, Угорщина також вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, який запропонувала Єврокомісія в межах одинадцятого пакету санкцій

У січні Угорщина вже вимагала пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб. Йшлося, зокрема про наближених до Путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Країна також заблокувала частину санкцій ЄС проти російських енергоносіїв та виступає категорично проти санкцій проти "Росатома".

Автор: 

OTP (34) Угорщина (548) санкції (4354) Євросоюз (5070) Сійярто (16)


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Топ коментарі
+8
Тепер треба вдогонку направити Орбану та Сіярто підозри від ДБР за співробітництво з ******.
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15.05.2023 16:12
+7
А может им перекрыть трубы и пусть эти венгорцы пососут *** возле холодной батареи зимиой? Посмотрю я тогда на харю этого сцыкляйты
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15.05.2023 15:53
+3
Скільки ще європейці будуть терпіти на собі це мадьярське лайно?
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15.05.2023 17:59
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А может им перекрыть трубы и пусть эти венгорцы пососут *** возле холодной батареи зимиой? Посмотрю я тогда на харю этого сцыкляйты
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15.05.2023 15:53 Відповісти
Тепер треба вдогонку направити Орбану та Сіярто підозри від ДБР за співробітництво з ******.
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15.05.2023 16:12 Відповісти
Ну це поза красива, і нові проблеми, а не вирішення цієї.
Весь час мадяри шантажують ЄС, але по більшості Брюсель таки продавлює рішення.
Маємо надію, українська дипломатія буде допомагати Брюселю і в цьому випадку шукати рішення.
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16.05.2023 01:18 Відповісти
Справа в тому, що той нафтогін (як мені один чоловік сказав, що має до цього стосунок) - "прикриття" проти ударів кацапів по Поліссю - де він проходить Бо, враховуючи їх "точність" вони самі можуть залишить мадяр без нафти Тому вони змушені не стрілять по його частині яка проходить по території україни Крім того - там на одному відгалуженні цього нафтогону сидять словаки Тому не можемо зробить "паскудство" своїм союзникам
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16.05.2023 07:42 Відповісти
И вы хотите чтобы нас взяли в евросоюз? Эти евролохи не могут на место маленькую венгрию, которая бьет их своим прибором по их мордам.
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15.05.2023 16:24 Відповісти
Вас не візьмуть допоки в вашому мухосраньку каналізацію невідремонтують і коротуна плешивого не скинете.
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16.05.2023 01:20 Відповісти
Всё это последствия Венгрии,,которая 10тилетеями ставила себя в зависимость от экономики РФ,Обеспечила себя защитой НАТО,хотела поднять экономику путём попрошайки милостыни то ли от ЕС.то ли от рф.И много лет она себя так вела, и нет ничего удивительного что там форинт,а не евро. А рашизму в силу слабой(мягко сказано) экономике ничего не остаётся делать как расширяться за счёт присвоения чужих территорий.Но цивилизованные страны никогда с этим не согласятся, так как их экономика значительно сильнее.Экономическая политика Венгрии ориентирована на социалистический подход, Рыночные отношения её не устраивают. Просто нечем торговать.Поэтому она и цепляется за любую подачку,особенно от рф. А то,что рф ,сегодня международный преступник её зто не трогает,главное для неё подачка.
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15.05.2023 16:41 Відповісти
Почему наши венгры на закарпатье вменяемые, а через границу упоротые? Одна нация и такая разная...
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15.05.2023 17:03 Відповісти
З чого ви взяли що вони різні?
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15.05.2023 17:58 Відповісти
Ти думаєш? Почитай Ярослава Гашека Тут неприязнь вікова Та ще й міжнародна Вони з усіма сусідами "на ножах" - від хорватів і словенців з сербами до словаків Про нас і мови немає - достатньо згадать, що вони творили у Закарпатській Русі (території, що входила в склад Чехословаччини до 39-го Просто мадяр у нас мало - тому й "сидять мовчки" Та й живуть на нашій території одні пенсіонери та їх внуки Решта поотримували мадярські паспорти і розбіглися на заробітки по Європі Тому там "бузить" особливо нікому А ті, що контрабандять - просто бояться, що їм "перекриють гешефти"
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16.05.2023 07:51 Відповісти
Скільки вони ще "крові українців" вип'ють, орбан та сіярто?
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15.05.2023 17:06 Відповісти
Скільки ще європейці будуть терпіти на собі це мадьярське лайно?
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15.05.2023 17:59 Відповісти
перекрити нафтопровід "ДРУЖБА" який сосе Нафту з Раші,одна Мадярщина бере нафту,крутизна , а За електрику платить Україна,тварюка Мадярська !
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15.05.2023 19:19 Відповісти
Вообще-то Орбан и Сиярто фейсами в дерьме возят самих венгров, которые их избрали (не марсиане же). И дело времени когда венгры изберут более цивилизованных руководителей, или будут сморкаться в платочки горюя почему их поперли из Евросоюза и НАТО, ибо "троянский конь" штука прикольная, но терпеть от него постоянную вонь никому не захочется.
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15.05.2023 19:20 Відповісти
Пора вже мадярам заморозити всі дотації з ЄС,так як вони не відповідають європейським стандартам.
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15.05.2023 20:54 Відповісти
Пид@ры. Вот и все причины.
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15.05.2023 21:04 Відповісти
Зібрали монатки, та бігом на історичну батьківщину за урал
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15.05.2023 21:18 Відповісти
Yobiki konchennye....Gnat' ix iz ES na *** !!!
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15.05.2023 22:27 Відповісти
Багатьом європейцям до дупи війна і вони хочуть і далі робити бізнес з рашкою. А Орбан і Сійярто прекрасно підходять на роль засранців, чиїми руками можна робити брудні справи. Якби це було не так, то в ЄС швидко знайшли б спосіб "виховати" Угорщину.
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15.05.2023 23:34 Відповісти
Схоже, що так. Клоунада цих придурків зайшла вже надто далеко.
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16.05.2023 03:35 Відповісти
Я не понимаю, перестать финансировать Венгрию из ЕС, сразу начнется инфляция, и их снимут, что они так порядочно с ними, с подлостью, порядочность всегда в проиграше, на подлость нужно отвечать еще сильнеее
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16.05.2023 08:48 Відповісти
Доречі за офіційним курсом за 1 Угорський форинт вже дають аж 0,0030 Доллара США
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16.05.2023 13:27 Відповісти

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