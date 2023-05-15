Угорщина знайшла нову причину для блокування санкцій ЄС проти Росії

Угорщина відмовляється обговорювати наступний пакет санкцій ЄС проти Росії, доки угорський OTP Bank перебуває у списку міжнародних спонсорів війни в Україні.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Euronews.

"Це скандально та неприйнятно, що OTP Bank був включений до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це вражаюче. Це обурливо. Це скандал", – заявив Сійярто.

Він наголосив, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням та законодавству, тому Угорщина також може врахувати вплив ухваленого Україною рішення на вартість акцій OTP Bank.

"Я ясно дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP буде в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили OTP Bank із цього списку", – заявив угорський міністр.

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Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За даними НАЗК, OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більш ніж у 1850 населених пунктах країни-агресора.

Водночас, за даними ЗМІ, Угорщина також вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, який запропонувала Єврокомісія в межах одинадцятого пакету санкцій

У січні Угорщина вже вимагала пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб. Йшлося, зокрема про наближених до Путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Країна також заблокувала частину санкцій ЄС проти російських енергоносіїв та виступає категорично проти санкцій проти "Росатома".