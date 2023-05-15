Європейські трейдери почали бронювати потужності ГТС України для закачування газу на зберігання

Європейські трейдери почали бронювати гарантовані потужності української ГТС для закачування газу у сховища перед початком опалювального сезону.

Про це повідомив гендиректор "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа, інформує пресслужба компанії.

"Інтерес європейських трейдерів до української газової інфраструктури зростає з огляду на рекордний сезонний спред. Замовники послуг вже почали бронювати гарантовані потужності на третій квартал 2023 року. Ми можемо запропонувати місячні гарантовані потужності, які будуть розподілені на майбутніх аукціонах, а пізніше, у разі наявності технічної можливості, – переривчасті потужності за тарифами short-haul", – розповів голова "Оператора ГТС".

Він зауважив, що як гарантовані, так і переривчасті потужності можуть використовуватись у поєднанні з послугою оператора ПСГ "митний склад".

"Так українські сховища та ГТС можуть сприяти інтеграції наших газових ринків і зміцненню енергобезпеки регіону", – додав Липпа.

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За даними "Оператора ГТС", європейські ціни на газ, які минулого року в цей період сягали позначки у 100 євро за мегават-годину, знизились до 35 євро за МВт/год (або $398,1 за тис. кубометрів) – найнижчого рівня з літа 2021 року.

У той же час контракти на газ на січень-лютий 2024 року торгуються за ціною близько 60 євро за МВт/год. Тобто зараз в учасників ринку є можливість придбати ресурс за комерційно привабливою ціною для його реалізації у першому кварталі 2024 року, але потужності європейських сховищ для його зберігання обмежені. Відтак, у європейських компаній може зрости інтерес до зберігання газу в українських сховищах.