Зростання цін на харчі у квітні було найменшим від початку повномасштабної війни, – ІАЕ

У квітні цього року зростання цін на споживчому ринку склало 0,2 % проти попереднього місяця. Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що ціни на харчі зросли на 0,3 %, що також є найнижчим показником за період війни. Найнижчим є зростання споживчих цін і в річному вимірі: проти квітня 2022 року вони зросли на 17,9 %.

За словами директора Інституту, академіка Юрія Лупенка, у квітні найбільше зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти (+3,3 %), а також на рибу та продукти з риби (+0,5 %).

Водночас знизилися ціни на яйця (-8,7 %), олію соняшникову (-1,6 %), фрукти (-1,4 %), молоко (-0,8%) та цукор (-0,3 %). На рівні березневих залишилися ціни на хліб і хлібопродукти та масло.

Ціни на овочі, які у березні цього року зросли на 17,3 % проти лютого і стали основним драйвером зростання цін на продукти харчування, у квітні зросли лише на 0,3 %.

Лупенко підкреслив, що за результатами досліджень науковців інституту аграрної економіки, торік падіння цін на овочі розпочалося у липні, повторилося у серпні-вересні та листопаді.

Науковець зауважив, що сповільнення зростання і спадні тенденції щодо цін на продукти харчування стають все більш реальними, а з надходженням продукції нового врожаю будуть ще більш відчутними.