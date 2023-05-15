Україна розпочала експорт електроенергії в Польщу новим маршрутом

Із 15 травня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії в Польщу через відновлену лінію електропередачі Хмельницька АЕС – Жешув, яка не використовувалася понад тридцять років.

Про це свідчать дані польської компанії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PST), передає liga.net.

Потужність експорту становить 200 МВт.

ЛЕП відновила роботу з 27 квітня, але до сьогодні тривали тестові постачання. Тепер вони відбуваються на підставі комерційних тендерів, які організують PSE й Укренерго.

Загальна протяжність модернізованої лінії сягає майже 400 км, з яких 70% проходить територією України. Роботи з відновлення роботи лінії електропередач тривали п’ять місяців.

Загальна вартість проєкту становила 350 млн грн. Водночас низка необхідного обладнання була надана безкоштовно польськими партнерами.