Україна розпочала експорт електроенергії в Польщу новим маршрутом
Із 15 травня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії в Польщу через відновлену лінію електропередачі Хмельницька АЕС – Жешув, яка не використовувалася понад тридцять років.
Про це свідчать дані польської компанії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PST), передає liga.net.
Потужність експорту становить 200 МВт.
ЛЕП відновила роботу з 27 квітня, але до сьогодні тривали тестові постачання. Тепер вони відбуваються на підставі комерційних тендерів, які організують PSE й Укренерго.
Загальна протяжність модернізованої лінії сягає майже 400 км, з яких 70% проходить територією України. Роботи з відновлення роботи лінії електропередач тривали п’ять місяців.
Загальна вартість проєкту становила 350 млн грн. Водночас низка необхідного обладнання була надана безкоштовно польськими партнерами.
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