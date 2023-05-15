Двоє наближених до Кремля олігархів хочуть отримати громадянство Португалії

Двоє наближених до російської влади олігархів Алєксандр Смузіков і Алєксандр Каплан хочуть отримати громадянство Португалії.

Як пише Publico, вони з 2020 року очікують на отримання громадянства за законом про сефардських євреїв, передає Європейська правда.

Смузіков – 51-річний російський олігарх і філантроп. Один з найбільших колекціонерів російського авангардного мистецтва. У 2016 році його статки оцінювалися у понад $600 млн. Смузіков уникає уваги преси і не дає інтерв'ю.

Зі свого боку Каплан є давнім партнером Смузікова.

Обидва заробили свої статки на нафті. Видання називає їх наближеними до оточення президента РФ Владіміра Путіна.

Закон про сефардських євреїв дозволяв отримати португальське громадянство нащадкам стародавньої єврейської громади сефардів, які були вигнані з Піренейського півострова в кінці XI століття. У 2022 року влада Португалії внесла зміни до закону, які передбачають введення нових вимог до заявників продемонструвати "ефективний зв'язок з Португалією".