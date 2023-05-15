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Новини
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СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджерам його компаній у завданні збитків на 18 мільярдів (оновлено)

фирташ,фірташ

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топменеджерам його компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в СБУ та БЕБ.

За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Йе Енергія" та облгазів.

Пізніше в СБУ підтвердили цю інформацію. За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна схема завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Водночас загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, впродвож 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива.

"Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України", – йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджерам його компаній у завданні збитків на 18 мільярдів 01

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів", наголошують в СБУ. За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

Після того фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Детальніше схема описана у відео, оприлюдненому БЕБ:

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Із них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Автор: 

газ (7906) СБУ (1535) Фірташ (618) Бюро економічної безпеки (402) підозра (153)


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Топ коментарі
+5
Смешно про это читать, если из компаний фирташа украдено и выведено все что можно, он обокрал миллионы граждан Украины, а родненькая держава тильки шо побачила, шо то за ублюдок. Дуже похоже на ситуацию с колопоцманом.
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15.05.2023 11:44
+4
а шо ти хотів, Петя з Віталіком їздили до нього за "благословение" в 2014 як до "Папи"
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15.05.2023 13:38
+2
И к этому человеку в 14г ездили Порошенко и Кличко для получения первым благословления на президенство.
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15.05.2023 14:52
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Смешно про это читать, если из компаний фирташа украдено и выведено все что можно, он обокрал миллионы граждан Украины, а родненькая держава тильки шо побачила, шо то за ублюдок. Дуже похоже на ситуацию с колопоцманом.
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15.05.2023 11:44 Відповісти
а шо ти хотів, Петя з Віталіком їздили до нього за "благословение" в 2014 як до "Папи"
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15.05.2023 13:38 Відповісти
====
коли його американці не можуть витягнути з Австрії до себе в гості
...
то на Україну він чхать хотів..
..
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21.06.2023 00:33 Відповісти
Ніби фірташа хтось заарештує і посадить в тюрму
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15.05.2023 12:09 Відповісти
Посадять його людей і зруйнують схеми. Навіть цього достатньо.
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15.05.2023 18:41 Відповісти
Дотатьно для чого, для подальшого грабунку України ?
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15.05.2023 18:44 Відповісти
Достатньо для припинення грабунку України Фірташем.
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15.05.2023 19:01 Відповісти
Мрій і надалі наївний
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15.05.2023 19:11 Відповісти
Ний і далі, світ навколо тебе такий, яким ти його бачиш. Подобається жити в лайні - хто ж тобі заборонить.
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15.05.2023 22:54 Відповісти
Так ви Зефіли з лайна і не вилазите
Чмо ти тупориле подоляцьке, не роби вигляд що Зе влада когось з олігархів засудила
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15.05.2023 23:03 Відповісти
Мені вистачало власного до того, буде вистачати і після того, семен
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15.05.2023 22:52 Відповісти
а ти шо не знаєш що на нього виписаний ордер на решт в США і там вже чекають коли Австрія його видасть .
Паша Фірташу вже прівєт передав
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15.05.2023 19:03 Відповісти
Ключеве слово ЧЕКАЮТЬ і хрєн Фірташа видадуть - Австрія це країна кацапських розвідників і резидентів.
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15.05.2023 19:10 Відповісти
"Подтверждаю свой визит в Вену 9 - 11 ноября, куда я прилетал возвращаясь из рабочей поездки в Израиль", - сообщил Арахамия.

По его словам, основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение "вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Терра, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью".

обезьянке не дали апельсинку???
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15.05.2023 12:38 Відповісти
Добре, що цей рагуль продавив через НКРЕКП абонплату за транспортування газу, прикриваючись тим що облгази збиткові.
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15.05.2023 14:52 Відповісти
И к этому человеку в 14г ездили Порошенко и Кличко для получения первым благословления на президенство.
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15.05.2023 14:52 Відповісти
ЛАХТА ЗАСВІТИ СВОЮ МЄТОДІЧКУ
Нє стєсняйся, опублікуй прямо здєсь
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15.05.2023 18:45 Відповісти
Подоляцький та й ще бик, це бінго
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15.05.2023 22:49 Відповісти
"И к этому человеку в 14г ездили"
Ну а тепер будуть "єздіть" до іншого "чєловєка", наприклад, Єрмака.
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15.05.2023 23:04 Відповісти
Навіщо бота слухаєте
Йому подоляк скидує на карту зарплатню
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15.05.2023 23:54 Відповісти
А куда ездил ВлаЗелен с кем общался в Омане
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16.05.2023 09:02 Відповісти
газ народу дешевле не станет, заберут у фирташа- отдадут другому типа фирташ- и все в офшоры
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15.05.2023 21:18 Відповісти
Скільки заробить СБУ на затягуванні цієї кримінальнойї справи за дуже великі гроші?

Не здивуюсь,що потім закриють цю справу з причини того,що пройшов термін давності.

Це не СБУ,це якась заробітчанська фірма!

Чому не реформують СБУ? Де друге читання закону про реформування СБУ? Відповідь:вони не хочуть звільнити заробітчан-"вишибал" грошей з бізнеса,тому що цинічно та підло хочуть заробляти на українському бізнесі після війни. СБУ не хоче щоб цих заробітчан-паразитів з підрозділу по боротьбі з "еконмічними злочинами" відправили на фронт.Треба ж дійти до такой найвищої підлості,коли український народ та героїчні ЗСУ обливаються кров'ю,а ці тилові криси (пацюки) ховаються від війни !
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16.05.2023 08:31 Відповісти
Які 18 сам помню писали що йому списали зелені боргу, 50 млрд грн на той час, це майже 2 ярда бакосов
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16.05.2023 09:00 Відповісти

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