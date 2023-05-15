СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджерам його компаній у завданні збитків на 18 мільярдів (оновлено)
Служба безпеки та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топменеджерам його компаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в СБУ та БЕБ.
За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Йе Енергія" та облгазів.
Пізніше в СБУ підтвердили цю інформацію. За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна схема завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Водночас загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, впродвож 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.
За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива.
"Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.
Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України", – йдеться у повідомленні.
При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів", наголошують в СБУ. За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.
Після того фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Детальніше схема описана у відео, оприлюдненому БЕБ:
На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Із них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.
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коли його американці не можуть витягнути з Австрії до себе в гості
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то на Україну він чхать хотів..
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Чмо ти тупориле подоляцьке, не роби вигляд що Зе влада когось з олігархів засудила
Паша Фірташу вже прівєт передав
По его словам, основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение "вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Терра, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью".
обезьянке не дали апельсинку???
Нє стєсняйся, опублікуй прямо здєсь
Ну а тепер будуть "єздіть" до іншого "чєловєка", наприклад, Єрмака.
Йому подоляк скидує на карту зарплатню
Не здивуюсь,що потім закриють цю справу з причини того,що пройшов термін давності.
Це не СБУ,це якась заробітчанська фірма!
Чому не реформують СБУ? Де друге читання закону про реформування СБУ? Відповідь:вони не хочуть звільнити заробітчан-"вишибал" грошей з бізнеса,тому що цинічно та підло хочуть заробляти на українському бізнесі після війни. СБУ не хоче щоб цих заробітчан-паразитів з підрозділу по боротьбі з "еконмічними злочинами" відправили на фронт.Треба ж дійти до такой найвищої підлості,коли український народ та героїчні ЗСУ обливаються кров'ю,а ці тилові криси (пацюки) ховаються від війни !