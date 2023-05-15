СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджерам його компаній у завданні збитків на 18 мільярдів (оновлено)

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топменеджерам його компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в СБУ та БЕБ.

За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Йе Енергія" та облгазів.

Пізніше в СБУ підтвердили цю інформацію. За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна схема завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Водночас загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, впродвож 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива.

"Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України", – йдеться у повідомленні.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів", наголошують в СБУ. За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

Після того фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Детальніше схема описана у відео, оприлюдненому БЕБ:

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Із них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.