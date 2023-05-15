БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1990 відвідувачів онлайн
Новини
187 0

У Міненерго повідомили про часткові знеструмлення у шести областях

електроенергія,електрика,світло,леп

Станом на 15 травня унаслідок останніх ворожих обстрілів без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас 14 травня було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві – сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині.

Як пояснили у відомстві, ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні. Його доправили до медичного закладу, а роботу лінії стабілізовано.

При цьому енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в областях, де ведуться бойові дії або ворожі обстріли. Так, за добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій області.

Загалом енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання.

Автор: 

електроенергія (4220) Міненерго (917)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 