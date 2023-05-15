У Міненерго повідомили про часткові знеструмлення у шести областях

Станом на 15 травня унаслідок останніх ворожих обстрілів без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас 14 травня було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві – сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині.

Як пояснили у відомстві, ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні. Його доправили до медичного закладу, а роботу лінії стабілізовано.

При цьому енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в областях, де ведуться бойові дії або ворожі обстріли. Так, за добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій області.

Загалом енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання.