Понад десять країн ЄС розкритикували угоду Єврокомісії щодо обмеження українського зерна, – ЗМІ

Міністри сільського господарства 12 країн Європейського Союзу надіслали "жорстко сформульований лист" до Єврокомісії, в якому висловлюється "серйозна стурбованість" щодо компромісу, досягнутого Брюсселем і п’ятьма сусідами України стосовно обмеження імпорту української аграрної продукції.

Як пише Politico, лист зокрема підписали профільні міністри Франції, Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Греції, Австрії, Бельгії, Хорватії, Люксембургу, Естонії, Данії та Словенії.

На їхню думку, угода "підриває цілісність внутрішнього ринку ЄС".



Міністри закликали до термінового "роз’яснення" угоди, яку, за їх словами, Єврокомісія уклала "без консультацій з державами-членами".



"Вкрай важливо переконатися, що Європейський Союз є єдиним і що наші розбіжності не грають на руку Росії, особливо в цьому конкретному питанні, де Росія погрожує не продовжувати Чорноморську зернову ініціативу.

Ми закликаємо Комісію повернутися до прозорої процедури відповідно до встановлених правил у межах функціонування ЄС та його держав-членів", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до Польщі, Угорщини, Богларії, Словаччини та Румунії. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року. Водночас ці країни вже закликали Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця року.