В уряді уточнили, скільки разів можна подавати заявки на ремонт у межах "єВідновлення"

У межах проєкту "єВідновлення" заявки на ремонт у разі потреби можна подавати необмежену кількість разів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна, передає Укрінформ.

"Програмою з компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла можна буде скористатися не один раз. На жаль, іноді цих пошкоджень зазнають одні і ті самі приміщення. Все відбуватиметься по тій самій процедурі. Немає ніяких обмежень – подавати заявки у реєстр можна стільки разів, скільки буде потрібно", – наголосила вона.

Заступниця міністра також рекомендувала громадянам, які вже відремонтували свої помешкання власним коштом, зберігати всю інформацію про пошкодження і чекати, коли в Україні запрацює відповідна програма з компенсації зазначених витрат.

"Ми просимо всіх громадян зберігати всі чеки, всі фотографії, максимально всю інформацію. І до цього питання ми обов'язково повернемося згодом. Зараз ми розуміємо, що у держави обмежені ресурси, тому знайшли варіант максимально швидкого прямого способу надати допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми пропрацюємо цей масив ремонтів, ми будемо йти далі", – підкреслила Азархіна.

Вона також нагадала, що 22 травня в дію вступить Закон про запровадження компенсації за пошкоджене або знищене житло, в якому передбачені значно більші суми компенсації для українців, які втратили своє житло.

"Ним передбачений трохи складніший механізм, потрібно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності, нам доведеться синхронізувати це все з різними реєстрами, тому потрібно трошки більше часу, щоб ця процедура була запущена масово", – повідомила заступниця міністра.

Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".

У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись можливістю для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Максимальна сума компенсації за один об'єкт обмежелили на рівні 200 тисяч гривень.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.