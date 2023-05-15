Рух найбільшим пунктом пропуску з Польщею розблоковано, – Кубраков

За результатами перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" – із 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень "транспортного безвізу" та домовленостей щодо пропускної здатності "Ягодин – Дорогуськ", – наголосив він.

Як повідомлялося, 7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу.

"Це була одна із ключових вимог польських страйкарів. Водночас, позиція відомства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії", – наголошують у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, із 5 травня рух вантажівок пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" був заблокований внаслідок акції протесту польських перевізників.

Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

Очікувалося, що акція протесту триватиме до 3 червня.