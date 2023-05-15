Країни "Великої сімки" під час саміту можуть оголосити про нову економічну допомогу Україні, – ЗМІ

Лідери країн "Великої сімки" (G7) під час саміту в Японії планують в окремій заяві рішуче засудити агресію РФ та пообіцяти Україні економічну допомогу.

Як пише NHK, про це йдеться у проєкті заяви лідерів G7, передає Укрінформ.

У проєкті агресію Росії називають "вторгненням і невиправданою та неспровокованою війною, яка зневажає Статут ООН". Вказується, що вона спричинила продовольчу й енергетичну кризи у світі та завдає значних збитків країнам з уразливою продовольчою й енергетичною безпекою.

За інформацією видання, лідери G7 планують закликати Москву негайно та без будь-яких умов вивести всі свої війська з України.

Окремо наголошується на неприпустимості використання російськими військами ядерної чи іншої зброї масового ураження. При цьому вказується на серйозні наслідки для РФ, якщо Кремль таки вирішить застосувати ядерну, біологічну чи хімічну зброю.

Документ також обіцяє забезпечити Україну економічною допомогою, якої вона потребує, та містить зобов’язання семи найбільш розвинених держав світу надати підтримку країнам, які постраждали від розв’язаної Росією війни.

Наприкінці заяви міститься обіцянка лідерів G7 докласти всіх зусиль і мобілізувати всі політичні можливості для якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

За інформацією NHK, уряд Японії також розглядає можливість включення до заяви переліку нових санкцій проти Росії.

Остаточний текст буде сформовано за результатами обговорень лідерів "Великої сімки" на саміті, який розпочнеться в Хіросімі 19 травня.