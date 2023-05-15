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В Україні з 1 червня запроваджують електронний лісорубний квиток

екологія,ліс,річка

Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міндовкілля із запровадження з 1 червня в Україні лісорубного квитка в електронній формі.

"Погоджено пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації з 1 червня 2023 року по 1 червня 2025 року експериментального проєкту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі", – повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі та Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Держлісагентство і представництво ПРООН підписали меморандум щодо діджиталізації лісової галузі. Зокрема, заплановано повністю цифровізувати ланцюг контролю за рухом деревини: від походження партії до кінцевого споживача.

Автор: 

Кабмін (7723) ліс (303) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (76)


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