Кабмін виділив 3,4 мільйона на обладнання для Мультимедійної платформи іномовлення

Кабінет міністрів у межах бюджету, закладеного на Міністерство культури та інформаційної політики, виділив 3,39 млн грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Мультимедійної платформи іномовлення України.

"Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України", – повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, перерозподіл відбувся завдяки зменшенню обсягу видатків споживання на суму 3,39 млн грн та водночас встановлення на цю суму видатків розвитку, які спрямують на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Кошти переспрямовують з метою забезпечити повноцінне виконання функцій та завдань державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Як повідомлялося, у березні 2022 року запустили телеканал державного іномовлення України "FREEДОМ", розрахований на створення інформаційного продукту для російськомовної аудиторії у воєнний період.