У наступний опалювальний сезон Україна зайде з набагато меншим запасом міцності, – ДТЕК

У наступний опалювальний сезон українська енергосистема зайде зі значно меншим запасом міцності. Потрібно суттєво пришвидшити темпи ремонтних робіт, аби не повернутися до відключень електроенергії.

"Зараз триває ремонтна кампанія. Чотири атомні енергоблоки вже в ремонті, п’ятий виходить у ремонт. Тому в червні-липні Україна може стикнутися із дефіцитом електроенергії, який перекриватиме імпортом із країн ЄС, як це вже було у січні-лютому. Тому ніяких "віялових відключень світла" влітку не буде", – запевнив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Натомість Сахарук прогнозує можливі проблеми із початком нового опалювального сезону, у який Україна увійде зі значно меншим обсягом наявних потужностей.

"У нас наразі пошкоджено 75% теплової генерації. Лише нашій компанії потрібно відремонтувати 9 енергоблоків загальною потужністю 1,5 гВт. Щодо розподільчих мереж, то знов-таки тільки в нашій компанії пошкоджено майже 12 тис. км ліній електропередач, майже 4 тис. розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", – попередив Сахарук.

Він підкреслив, що вже зараз потрібно значно пришвидшити ремонтні роботи та збільшити їхнє фінансування, щоб уникнути проблем у майбутньому опалювальному сезоні.

"Фінансування ремонтної кампанії – надважливе спільне для влади і компаній завдання. Я б сказав, критичне завдання. Звичайно, компанії роблять поточні ремонти, але обсяги цих робіт колосальні. А темпи напряму залежать від обсягу фінансування. Таких коштів немає у жодної компанії, не тільки у нашої. На жаль, поки я не можу сказати, що ми будемо на 100% готові до наступного опалювального сезону, з огляду на існуючі темпи ремонтних робіт. Потрібно прискорюватися", – сказав Сахарук.

Як повідомлялося, в липні-серпні в енергосистемі може виникнути дефіцит електроенергії, через що Україна буде змушена збільшити імпорт енергоносіїв.