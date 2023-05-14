Польська залізниця запускає додаткові рейси до України

Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської.

Як ідеться в повідомленні Мінреінтеграції, вони стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому, а також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу "Варшава-Всходня" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

"Із Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці", – сказано в повідомленні.