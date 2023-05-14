Євросоюз та G7 збираються заборонити імпорт російського газу, – FT

Держави "Великої сімки" (G7) і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.

Як пише Financial Times із посиланням на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах, це рішення покликане перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в такі країни, як Польща й Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року, передає Європейська правда.

Рішення остаточно мають намір затвердити лідери G7 на саміті в Хіросімі, що розпочинається 19 травня.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну минулого року Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не ввели санкції проти Кремля.

Якщо рішення ухвалять, то ці обмеження стануть першими, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту Москви від початку великомасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запропонував у межах одинадцятого пакету санкцій офіційно припинити транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі.