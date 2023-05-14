Авіасполучення між Росією та Грузією можуть відновити з 16 травня, – ЗМІ

Російська авіакомпанія "Азімут" та Georgian Airways готуються розпочати польоти між Росією та Грузією наступного тижня. Зокрема, "Азімут" та Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.

Для цього належить врегулювати "формальності", зазначили в грузинській компанії, пише РБК із посиланням на джерела.

"Азімут" може розпочати польоти з Внуково до Тбілісі з 16 травня, Georgian Airways – з 18 травня, стверджують вони.

"Може, не 18 [травня], а трохи пізніше. Сподіваюся, найближчими десятьма днями почнемо польоти", – заявив президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаїашвілі.

Обидва перевізники повідомили аеропорт Тбілісі про рейси з Росії, підтвердив директор із корпоративних комунікацій турецького холдингу TAV Airports (керує аеропортом грузинської столиці) Ерхан Устундаг.

Як повідомляється, "Азімут" планує літати у Тбілісі шість разів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня 2023 року.

Грузія минулого року стала одним із найпопулярніших напрямків серед громадян, які виїхали з Росії після початку спецоперації. Після того, як Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на КПП "Верхній Ларс" утворилися багатокілометрові черги. Минулого року, за даними МВС Грузії, до країни в'їхали майже 1,5 млн. громадян Росії.