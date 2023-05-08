Іспанія хоче посилити вимоги до власників "золотих віз"

Уряд Іспанії розглядає перегляд програми "золотих віз", яка дозволяє іноземним інвесторам отримати посвідку на проживання, посиливши вимоги до учасників схеми.

Як пише газета El Pais із посиланням на свої джерела, в Іспанії "золоту візу" терміном на три роки з можливістю продовження ще на два роки дають іноземцям, які інвестують у нерухомість щонайменше 500 тис. євро, не враховуючи комісійних або іпотечних кредитів, передає Європейська правда.

Механізм також поширюється на інвестиції на суму понад 1 млн євро у вигляді депозитів або акцій в іспанських компаніях або на суму понад 2 млн євро у вигляді державних облігацій.

Найчастіше іспанську "золоту візу" отримують інвестори в нерухомість: на цей варіант припадає понад 94% усіх виданих посвідок на проживання в межах схеми.

В уряді Іспанії вважають, що нинішня ситуація, коли мінімальний поріг інвестування становить 500 тис. євро, створює значний тиск на ринок нерухомості, адже в багатьох містах країни за цю суму вже не можна придбати розкішне помешкання.

Тому Міністерство соціального забезпечення та міграції Іспанії пропонує підвищити нижню межу інвестування в нерухомість для претендентів на "золоті візи". Розглядаються варіанти переглянути цей шлях узагалі з огляду на дефіцит житла у великих містах і напружену ситуацію на ринку оренди.

"Золоті візи" в Іспанії запровадив уряд прем’єра Маріано Рахоя у 2012 році на тлі виходу країни з економічної кризи після обвалення ринку нерухомості.

В останні роки Європейська Комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

За останні місяці Португалія, Ірландія, Греція та Мальта скасували або посилили порядок надання посвідок на проживання іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.