Економічне співробітництво Китаю з Росією не спрямоване проти України, – МЗС Китаю

Торгово-економічне співробітництво Китаю з Росією не має на меті підтримку російського вторгнення в Україну, а в разі запровадження санкцій проти китайських компаній Пекін вживатиме заходів у відповідь.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи повідомлення ЗМІ про підготовку Євросоюзом обмежень проти семи компаній із Китаю за продаж РФ обладнання, яке могло бути використане з військовою метою, передає Укрінформ.

"Китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас неприйнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз", – сказав Ван.

За його словами, запровадження Євросоюзом обмежень "підірве взаємну довіру та співпрацю Китаю з ЄС".

"Ми закликаємо Європейський Союз не робити цей неправильний крок", – сказав Ван, додавши, що Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх легітимних і законних прав та інтересів.

Дипломат також наголосив, що в питанні щодо України Китай "дотримується об’єктивної та справедливої позиції" і відіграє конструктивну роль "у сприянні політичному врегулюванню кризи".

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкцій щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, що може бути використане військово-промисловим комплексом Росії.