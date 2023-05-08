У Швейцарії відкрили 29 справ через спроби обійти санкції проти Росії
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Влада Швейцарії виявила близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти Росії, за цими фактами порушено 29 справ.
Про це голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда розповіла в інтерв'ю Tages-Anzeiger, повідомляє "Європейська правда".
"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках це призведе до порушення адміністративних і кримінальних проваджень, 14 з яких – з юридичними наслідками", – сказала Будлігер-Артієда.
За її словами, у 36 випадках підстав для відкриття проваджень не виявили, у решті випадків розслідування ще триває.
Як повідомлялося, Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країни "Великої сімки", в якому критикуються "лазівки", які дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії та становлять "репутаційний ризик" для країни.
Посли G7 також критикують той факт, що Швейцарія заморозила близько 7,5 млрд швейцарських франків (7,6 млрд євро) російських активів у 2022 році, тоді як "за оцінками незалежних джерел, загальна сума, що зберігається в Швейцарії, може бути значно більшою".
Посли G7 також закликали швейцарську владу роз'яснити різницю між "захистом приватності в юридичних питаннях і тими, хто використовує приватність для прикриття бенефіціарних власників".
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