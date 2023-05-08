У Швейцарії відкрили 29 справ через спроби обійти санкції проти Росії

Влада Швейцарії виявила близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти Росії, за цими фактами порушено 29 справ.

Про це голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда розповіла в інтерв'ю Tages-Anzeiger, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках це призведе до порушення адміністративних і кримінальних проваджень, 14 з яких – з юридичними наслідками", – сказала Будлігер-Артієда.

За її словами, у 36 випадках підстав для відкриття проваджень не виявили, у решті випадків розслідування ще триває.

Як повідомлялося, Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країни "Великої сімки", в якому критикуються "лазівки", які дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії та становлять "репутаційний ризик" для країни.

Посли G7 також критикують той факт, що Швейцарія заморозила близько 7,5 млрд швейцарських франків (7,6 млрд євро) російських активів у 2022 році, тоді як "за оцінками незалежних джерел, загальна сума, що зберігається в Швейцарії, може бути значно більшою".

Посли G7 також закликали швейцарську владу роз'яснити різницю між "захистом приватності в юридичних питаннях і тими, хто використовує приватність для прикриття бенефіціарних власників".