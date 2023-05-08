Євросоюз продовжить заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн, – єврокомісар

Європейський Союз погодиться на продовження дії регламенту, який забороняє вільну торгівлю пшеницею, кукурудзою, ріпаком та соняшником з України у п’яти східноєвропейських країнах

Як заявив комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський, з 2 травня по 5 червня діє постанова ЄС, яка забороняє вільне ввезення українських зернових та олійних до Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії, проте дозволено їхній транзит територією цих країн, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас заборона поширюється лише на "найчутливіші продукти", які імпортувалися надміру. У списку продуктів, які пропонувалися п'ятьма країнами до заборони, є ще кілька позицій, які імпортувалися надміру, але на даний момент на ринку, зокрема Польщі, якихось збоїв через них не спостерігається, зазначив єврокомісар.

"Наприклад, була проблема з медом. Ми перевірили дані, виявилося, що у 2022 році до Польщі надійшло менше меду, ніж у 2021 році, до війни", – сказав він.

За його словами, у випадку з м'ясом птиці, можливо, буде застосовано застереження щодо безпеки.

"Європейська Комісія проводить аналіз ринку й залежно від результатів цього аналізу може ухвалити рішення про запровадження імпортних квот", – сказав єврокомісар і нагадав, що до лібералізації торгівлі імпортна квота для України становила 90 тис. тонн м'яса птиці.

"Тепер, однак, цей імпорт з України збільшився на 80% по ЄС, що є суттєвим зростанням", – наголосив він.

За словами комісара, хлібній кризі вдалося запобігти. Він нагадав, що в Польщу з квітня 2022 року до кінця березня 2023 року було ввезено 4,1 млн тонн зерна, з яких 3,4 млн тонн залишилося в країні, решту було провезено транзитом.

Войцеховський зазначив, що польські фермери, які зараз продають зерно, можуть скористатися держдопомогою та субсидіями. Попит на зерно є, проте лишається проблема низької ціни на нього.

Єврокомісар зазначив, що економіка Польщі дуже виграє від лібералізації торгівлі з Україною.

"10 млрд євро – це вартість польського експорту в Україну в 2022 році, тобто третина експорту ЄС. Імпорт становить 6 млрд євро, а 4 млрд євро – профіцит", – підрахував він.

Войцеховський зазначив, що дії, які він зробив як комісар ЄС із сільського господарства, тобто допомога фермерам у кризовій ситуації через війну в Україні, склала 1,6 млрд євро.

Войцеховський припустив, що держави-члени ЄС погодяться на продовження після 5 червня 2023 року положення, яке забороняє вільну торгівлю чотирма культурами у східноєвропейських країнах.

"Усе свідчить про це", – резюмував він.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.