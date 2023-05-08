Міненерго спростовує ведення графіків відключень світла

Міністерство енергетики України офіційно заявляє, що інформація про введення в травні графіків обмежень постачання електроенергії, не відповідає дійсності.

"Інформація про введення графіків відключення споживачів – фейк! Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам", – сказано в повідомленні.

Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується, наголосили в Міненерго.

"Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.

"Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури", – зазначили в Міністерстві.