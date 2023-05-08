Wizz Air почав використовувати штучний інтелект для прогнозування затримок рейсів

Лоукостер Wizz Air почав використовувати штучний інтелект, щоб спрогнозувати можливі затримки рейсів та пом’якшити їхні наслідки.

Інструмент реалізований у рамках нової стратегії авіакомпанії щодо покращення сервісу, яка отримала назву PINK. Це перекладається як рожевий – основний корпоративний колір лоукостера, пише avianews.com.

Wizz Air заявив, що вже інвестував понад 100 млн євро, щоб сервіс став більш надійним та клієнтоорієнтованим напередодні гарячого літнього сезону.

Минулого року авіакомпанія зіткнулася з критикою пасажирів через часті затримки або скасування рейсів та довгий розгляд скарг пасажирів.

"Ми не відповідали власним стандартам сервісу. PINK – наше зобов’язання щодо покращення роботи з клієнтами", – зазначили у Wizz Air.

Тепер лоукостер обіцяє розглядати всі скарги пасажирів протягом 60 днів, виконувати повернення вартості квитків у вигляді кредитів на Wizz-рахунок у день скасування рейсу або на банківський рахунок пасажира за 5 робочих днів.

Щоб покращити пунктуальність Wizz Air на додаток до використання штучного інтелекту передбачив запасні літаки в парку, збільшив кількість персоналу в аеропорту та оптимізував час роботи екіпажів, додавши до графіка більше буферного часу між рейсами.