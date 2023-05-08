Нацбанк призупинив дію ліцензій страховій компанії "Київська Русь"

Національний банк України застосував до ПрАТ "Страхова компанія "Київська Русь" захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування.

Як повідомили у пресслужбі НБУ, страхова компанія не подала звітність за перше півріччя 2022 року та за 2022 рік, а також не надала інші документи на вимогу Національного банку.

Страховику встановлено строк для усунення порушень до 8 червня 2023 року.

Нагадаємо, ПрАТ "СК "Київська Русь" здійснює діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За показниками звітності страховика за дев’ять місяців 2022 року розмір страхових платежів становив 85,4 млн грн страхових платежів, із них 76,9 млн грн – від перестрахувальників. Виплати протягом вищезазначеного періоду страховик не здійснював.