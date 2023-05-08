Країни "Великої сімки" посилять контроль за дотриманням обмеження цін на російську нафту, – FT

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) під час зустрічі цього тижня у Японії планують обговорити виконання домовленості про обмеження максимальних цін на російську нафту, а також кроки, які допомагають Росії його обходити.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного представника G7.

За словами посадовця, учасники коаліції "активізують зусилля по боротьбі з ухиленням, включаючи використання оманливих практик для доступу до послуг коаліції для нафти, що торгується вище верхньої межі" в найближчий період.

Чиновник уточнив, що коаліція G7 уточнить обмеження для постачальників послуг для перевезення нафти, вказавши на "червоні прапорці", такі як "маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або неспроможність визначити витрати на доставку, фрахт, митні та страхові витрати окремо від ціни на саму нафту".

Водночас представник G7 зауважив, що ініційована Владіміром Путіним зміна оподаткування експорту російської нафти з прив'язкою до ціни сорту Brent означає визнання Москвою того, що російська нафта продаватиметься зі знижкою до світових цін у найближчому майбутньому. Водночас збільшення податкового навантаження на російські нафтові компанії підірве їх можливість інвестувати у підтримання обсягів видобутку у довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, за січень-квітень 2023 року російський бюджет зібрав 2,28 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 52% менше, ніж було роком раніше (4,77 трлн рублів).

Зокрема, у квітні нафтогазові доходи бюджету РФ склали 647,5 млрд рублів, на 64% або майже втричі менше, ніж було минулого квітня (1,79 трлн рублів), і на 6% менше, ніж у березні цього року (688,2 млрд рублів).

Водночас, за даними російського Мінфіну, середня ціна російської нафти марки Urals у квітні 2023 року зросла до $58,63 за барель – найвищого рівня з листопада минулого року.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).