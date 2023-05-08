Росія продовжує купувати німецькі товари в обхід санкцій, – Bild

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт із Німеччини до країн СНД за деякими категоріями товарів щонайменше подвоївся.

Як пише Bild із посиланням на дані Федерального статистичного відомства Німеччини, постачання німецьких товарів до Таджикистану зросло на 150%, до Білорусі – на 77%, до Киргизстану – на 994% за 2022 рік порівняно з попереднім роком, передає LIGA.net.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік зріс експорт автомобілів та автозапчастин з Німеччини до Казахстану на 507%, до Вірменії – на 761%.

Зростання експорту хімічної продукції до Казахстану склало на 129%, до Вірменії – 110%.

Постачання німецького електрообладнання до Вірменії підскочили на 344%, до Узбекистану – на 105%.

Також помічено зростання експорту до Казахстану металопродукції на 137% та одягу – на 88%.

Влада Німеччини вважає, що це може бути постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій і вважає це неприпустимим.

За даними Bild, на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Як повідомлялося, у Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, що може бути використане військово-промисловим комплексом Росії.