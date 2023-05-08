БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1837 відвідувачів онлайн
Новини ТранспортКорупція
767 0
дороги (1474) Миколаїв (297) Миколаївська область (159) ремонт (1345)

Нова компанія депутата від партії Медведчука отримає 620 мільйонів на ремонт доріг на Миколаївщині

Новини БізнесЦензор Транспорт Корупція

строительство,дорога

ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" місцевої облдержадміністрації замовило ПП "Миколаївмагістраль" послуги з експлуатаційного утримання місцевих доріг у регіоні вартістю 617 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанія була єдиним учасником торгів, але все одно отримала підряд, бо під час вторгнення в Україні тендери можуть проходити і з одним учасником.

ПП "Миколаївмагістраль" належить відомому у Миколаєві бізнесмену Сергію Шульгачу, який раніше був депутатом Миколаївської міськради від "Опозиційної платформи – За життя".

Він також був власником ТОВ "Миколаївавтодор", яка у 2016-2018 роках отримала на Миколаївщині підряди на ремонт доріг на 444 млн грн. Виявилось, що фірма заборгувала державі податків на 16 млн грн, і податківці через суд арештували ці гроші. У подальшому ця фірма не з’являлась на тендерах.

Також Шульгач був власником ПП "Будівельна фірма "Миколаївавтодор", яке у 2019-2021 роках виграло підрядів на 1,86 млрд грн. Але і до неї були судові претензії щодо завищення обсягів виконаних робіт.

Відтак Сергій Шульгач заснував нову компанію "Миколаївмагістраль", яку і вивів на тендери після початку вторгнення. З урахуванням нинішнього контракту нове юробличчя колишнього ОПЗЖшника вже має підряди на 776 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 