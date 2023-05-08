З початку пандемії від коронавірусу померло 112 тисяч українців, – МОЗ

Із початку пандемії від COVID-19 померло понад 112 тис. українців.

"Від початку пандемії понад 112 тис. українців померли саме COVID-19, і не можна говорити, що ми з п'ятниці маємо забути про COVID-19", – перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров в ефірі телемарафону, коментуючи озвучену минулого тижня заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що COVID-19 не є глобальною загрозою, передає Інтерфакс-Україна.

Дубров зазначив, що карантин, оголошений в Україні для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, триває до 30 червня поточного року.

"Далі переглядатимемо питання про продовження карантину", – сказав він.

Як повідомлялося, минулого тижня ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, проте це не означає, що загроза поширення коронавірусу повністю минула.

Загалом за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом, проте кількість смертей внаслідок COVID-19 може досягати мінімум 20 млн.

За даними статистичного сайту Worldometers, загалом у світі за час пандемії коронавірусом заразилося понад 687 млн осіб, при цьому зафіксовано понад 660 млн випадків одужання від COVID-19. Перше місце за кількістю заражень займають США з понад 106,7 млн, друге – Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування COVID-19, а третє – Франція із близько 40 млн випадків захворювання.