Перші шість регіонів Росії повністю "проїли" залишки коштів на рахунках

Шість регіонів Росії вже вичерпали залишки бюджетних резервів і увійшли в 2023 з повною або практично повною відсутністю коштів на рахунках.

Про це свідчать підрахунки російського аналітичного агентства "Експерт РА" на основі даних порталу "Електронний бюджет", повідомляє РБК.

За оцінками експертів, в цілому "грошова подушка" регіонів у 2022 році збільшилася на 13% і досягла 2,28 трильйона рублів, однак окремі суб'єкти були змушені активно витрачати накопичення, а деякі "проїли" їх без залишку.

Зокрема, це республіка Тива, в якої в резервах "не залишилося нічого". Також майже всі залишки коштів вже витратили Калмикія, Бурятія, Карелія, Мурманська область та Чукотський автономний округ.

Залишки коштів – це фінансова "подушка безпеки" регіонів, сформована у роки, коли прибутки бюджетів перевищували витрати. Ці кошти зберігаються на депозитних рахунках у банках та рахунках Федерального казначейства.

За підсумками 2022 року сукупна сума залишків покривала 12,6% від затверджених на 2023 рік видатків регіональних бюджетів. У 2018 році коли "подушка безпеки" була на рівні 15% запланованих витрат.

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Значна сума залишків коштів була накопичена за підсумками 2021 року, коли бюджети 66 суб'єктів РФ були виконані з профіцитом, а агрегований профіцит регіонів склав 0,6 трлн руб.

У 2023 році в умовах санкцій бюджети регіонів продовжують стикатися зі складнощами, які можуть вимагати збільшення витрат в умовах падіння доходів.

За даними на початок поточного року, у регіональних законах про бюджет на 2023 рік було закладено зростання видатків на 3,1% при зниженні сукупних доходів на 7,9%, порівняно із 2022 роком. У підсумку дефіцит регіональних бюджетів очікується на рівні 1,9 трлн рублів чи 12% від доходів.

Санкційні обмеження (санкції проти підприємств, догляд іноземних компаній) б'ють по надходженням місцевих бюджетів від податку на прибуток організацій. Водночас зростання надходжень від інших податків та неподаткових доходів експерти не очікують. Відтак, місцевим бюджетам ряду регіонів може знадобитися додаткова фінансова допомога з федерального бюджету.