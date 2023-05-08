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У Раді готують новий законопроєкт про виплати військовим замість повернення доплат по 30 тисяч

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гроші,забезпечення,армія

У Верховній Раді розпочалася розробка змін до законодавства про грошове забезпеченням та додаткову винагороду військовослужбовців, покликаний замінити ухвалений раніше закон, що передбачає відновлення системи доплат, що існувала до лютого цього року.

Як повідомляє пресслужба парламенту, 5 травня відбулося засідання присвяченої цьому питанню робочої групи за участі представників Мінфіну, Міноборони, Генштабу ЗСУ та інших оборонних відомств.

Згідно із повідомленням, учасники робочої групи обговорили комплекс питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням військовослужбовців та виплатою додаткової винагороди, зокрема, щодо:

  • підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);
  • збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);
  • підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;
  • уніфікації оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;
  • виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

"Робоча група також обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям", – зазначається у повідомленні.

Крім того, під час засідання було запропоновано врегулювати питання реєстрації у військових підрозділах транспортних засобів з правим розташуванням керма в період дії воєнного стану та спростити процедуру списання відповідної техніки.

Також обговорювалося питання звільнення з військової служби деяких категорій військовослужбовців.

"Результатом спільної роботи має стати так званий "стимуляційний пакет" законодавчих змін щодо впорядкування вказаних питань", – додали у пресслужбі Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. 

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Однак підписання законопроєкту наразі заблоковано, а предствники оборонних міністерств пропонують Верховній Раді створити міжвідомчу робочу групу за участі урядовців та Генштабу для напрацювання нового законопроєкту про врегулювання питань оплати праці захисників. 

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
Зате є 17 гривень на закупівлю яєць та 51 гривня - яблук. Зе-суки
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08.05.2023 17:30
+15
Щоб вони там не напридумували, все одно мета одна - с3,14здить гроші.
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08.05.2023 17:11
+14
Цей закон для замилювання очейє. Вони нас за собак сприймають і вважають, що якщо кістку кинуть з барського столу, то гавкотня припиниться. 7370 грн для строковика, якому на голову ракета може ляпнути - це якийся цинізм.
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08.05.2023 17:49
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Щоб вони там не напридумували, все одно мета одна - с3,14здить гроші.
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08.05.2023 17:11 Відповісти
Хто може підказати, скільки мільярдів зелені клоуни крадуть за рік? Хтось рахував?
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08.05.2023 17:13 Відповісти
Аби ж тільки це не затягнулося на 5, 10, 15 років (бо "на носі" літні канікули у ВРУ)...
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08.05.2023 17:19 Відповісти
Поки розроблять законопроект, поки на комітеті розглянуть, поки депутани на канікули сходять, поки презедент підпише...
А поки дали АК і крутися як хочеш.
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08.05.2023 17:23 Відповісти
Зате є 17 гривень на закупівлю яєць та 51 гривня - яблук. Зе-суки
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08.05.2023 17:30 Відповісти
"... створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу."
какой-то бред.
захотел доплату, побежал в атаку сам, или с товарищами. ну а если сидишь в обороне, - то без доплат.

шапито продолжается
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08.05.2023 17:33 Відповісти
Все одно як це буде назватися. ОП залишить ЗСУ без грошей.
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08.05.2023 17:34 Відповісти
через скільки років нам чекати винесення цього закону в залу ради??
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08.05.2023 17:36 Відповісти
Цей закон для замилювання очейє. Вони нас за собак сприймають і вважають, що якщо кістку кинуть з барського столу, то гавкотня припиниться. 7370 грн для строковика, якому на голову ракета може ляпнути - це якийся цинізм.
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08.05.2023 17:49 Відповісти
Строковиків на перші лінії фронту не відправляють. А ракета може прилетіти в будь-який будинок в Україні з пенсіонерами, дітьми.
Давай запустимо друкарський станок і на кожного громадянина країни будемо видавати щомісяця по 30 000 гривен?
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08.05.2023 21:53 Відповісти
Ну ******, а друкарський станок до цього тебе не бентежив? От колять вам чужі гроші, та ще й зароблені за солдатську лямку. Щось якось гроші ви вважаєте дуже великими, але в армію не хочеться? Лицеміри ******.
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09.05.2023 15:03 Відповісти
А поля зорювати, техніку ремонтувати, зерно вирощувати, хліб випікати і т.д. щоби армії було що їсти - ти самотужки з дивану у Німеччини сам все зробиш?
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09.05.2023 16:21 Відповісти
Шо ти ***** мелеш? Поля засіюють, техніку ремонтують, зерно вирощують, хліб випікають загалом приватні підприємства та організації, які державні кошти в обіцянках бачуть. Поки ти пінку з ротика пускаєш, то зелененькі ******* грошики через асфальт, зато на армію грошенят нема, обійдуться дурачки, бо життя солдата не варте 30000 чи 100000 грн на місяць, що 800 і 2700 доларів в місяць. Уйобку, як думаєш чи заслуговує солдат який перебуває у армії, яка воює отримувати 800 і 2700 доларів, чи може все таки його життя цих грошей не варте?
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10.05.2023 08:33 Відповісти
Зато **** на ******* пропагандомарафон нікому нахер непотрібний грошики є, на зарплати депутатам вистачає, а військові хай суки смокчать, бо ну геть ахєрєлі зарплату на час війни мать як половину мирної зарлати військового в країні, де гроші не ******* з подачі таких ***** як ти.
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10.05.2023 08:37 Відповісти
Якщо тобі підару не подобається, що військовим багато платать, то хай демобілізують, а не зарплату ріжуть, чи страшнувато так? Воно ж нормально в рота військовим заглядать, але щось я не бачів, що б ви підари, яким наша зарплата зависока кричали, щоб нас подомам порозпускали. Нєєє, ви ж хлопаки сидіть чекайте свого часу, але без зарплатки, щоб життя медом не казалась.
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10.05.2023 08:42 Відповісти
Військові в лайні,зельоні в ікрі (чорній)
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08.05.2023 18:43 Відповісти
Доплати СТИМУЛЮВАЛИ тих, хто в окопах, воювати ефективно.
А тепер ці гроші хотять "розмазати" на всіх, включаючи і дармоїдів - поварів, бухгалтерів, прибиральниць, секретарок і тому подібне.
Це абсолютно пропутінська поправка.
Хто ініцііатор?
Де його прізвище і фото з хабадською фізіономією ?
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08.05.2023 19:52 Відповісти
"... збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів ... не нижче рівня стипендій цивільних вишів"

Завжди думав, що навпаки.
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08.05.2023 22:42 Відповісти
До останнього слухання закон вийде у варіанті підвищення зп депутатам та матдопомогу їх сім'ям.
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08.05.2023 22:50 Відповісти
Не виходить просто вголос повідомити всі проблеми,що мовчки вирішувались своіми "підвищєними " грошима,своім особистим коштом...Бо тоді стане помітно що МО робить для арміі трішечкі більше за *****.Вони ніби і працюють,та більше -на саморекламу.((((
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09.05.2023 06:49 Відповісти
Данний законопроект буде більш справедливо розподіляти виплати. Той, хто сидить на складі у в/ч у Львові і той, хто в окопах під Бахмутом - мають отримати різний рівень доплат. Крапка. Про що срач розводити???
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12.05.2023 08:21 Відповісти
Погоджуюсь з тим, що має бути продумана система, що ті хто захищають землю на передовій мають отримувати більше ніж ті хто сидить в теплі в Києві і отримує ті самі гроші.
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12.05.2023 10:21 Відповісти
 
 