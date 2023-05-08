У Раді готують новий законопроєкт про виплати військовим замість повернення доплат по 30 тисяч

У Верховній Раді розпочалася розробка змін до законодавства про грошове забезпеченням та додаткову винагороду військовослужбовців, покликаний замінити ухвалений раніше закон, що передбачає відновлення системи доплат, що існувала до лютого цього року.

Як повідомляє пресслужба парламенту, 5 травня відбулося засідання присвяченої цьому питанню робочої групи за участі представників Мінфіну, Міноборони, Генштабу ЗСУ та інших оборонних відомств.

Згідно із повідомленням, учасники робочої групи обговорили комплекс питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням військовослужбовців та виплатою додаткової винагороди, зокрема, щодо:

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікації оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;

виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

"Робоча група також обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям", – зазначається у повідомленні.

Крім того, під час засідання було запропоновано врегулювати питання реєстрації у військових підрозділах транспортних засобів з правим розташуванням керма в період дії воєнного стану та спростити процедуру списання відповідної техніки.

Також обговорювалося питання звільнення з військової служби деяких категорій військовослужбовців.

"Результатом спільної роботи має стати так званий "стимуляційний пакет" законодавчих змін щодо впорядкування вказаних питань", – додали у пресслужбі Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Однак підписання законопроєкту наразі заблоковано, а предствники оборонних міністерств пропонують Верховній Раді створити міжвідомчу робочу групу за участі урядовців та Генштабу для напрацювання нового законопроєкту про врегулювання питань оплати праці захисників.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.