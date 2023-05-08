Від аукціонів у "Prozorro.Продажі" з початку року до бюджетів надійшло більше 2 мільярдів
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До бюджетів різних рівнів надійшло більше 2 млрд грн від онлайн-аукціонів, що проводилися в системі "Prozorro.Продажі" від 1 січня 2023 року. За цей час відбулося більше 5 тис. успішно завершених торгів.
Як ідеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", у п'ятірку найбільш прибуткових напрямів входять:
- продаж активів банків-банкрутів (949 млн грн);
- мала приватизація державного та комунального майна (336 млн грн);
- продаж майна та активів (312 млн грн);
- земельні торги (206 млн грн);
- аукціони в межах справ про банкрутство (127 млн).
Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є:
- оренда державного та комунального майна (1 759);
- оренда вагонів (1 141);
- земельні торги (776).
Станом на 8 травня у системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 4 тис. е-аукціонів, у яких можна взяти участь.
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