Урожай гороху в Україні став найнижчим за 10 років

Станом на початок травня в Україні вже посіяно 128,6 тис. га гороху, це майже на 100 тис. тонн менше, ніж було на цей самий період в довоєнний 2021 рік, однак трохи більше в порівнянні з минулим роком.

Як зазначається в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, через повномасштабну війну Україна втратила значні площі посіву гороху, що призвело до чималих втрат урожаю цієї агрокультури.

Ідеться про регіони, які були лідерами-виробниками гороху: Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, Донецьк, Харківщину. Останній врожай цієї культури в Україні був вдвічі меншим за довоєнний 2021 рік і становив лише 270 тис. тонн. Загалом це найнижчий показник за останні 10 років.

У 2017 році, наприклад, виробництво гороху в Україні становило 1 млн тонн, це був один із найврожайніших років.

На світовій мапі Україна стояла поряд із гороховими лідерами: Канадою, Росією, Китаєм, Індією, Австралією, Казахстаном. До прикладу, виробництво цієї культури в Канаді за 2022 рік становило 3,4 млн тонн, у Росії – 3,6 млн тонн. Остання збільшила свій позаминулорічний показник за рахунок загарбницьких дій – окупації українських територій. Йдеться про ті ж Запоріжжя, Донеччину, Херсонщину.

Якщо у 2021 році в Запоріжжі було зібрано 63,5 тис. тонн гороху, то у 2022 цей показник був нульовим. Те саме стосується і Херсонщини та Донеччини, на яких у довоєнний рік було зібрано 16,9 тис. тонн та 22,4 тис. тонн відповідно, а в 2022 році був 0.

Значно зменшилося виробництво гороху через бойові дії на Миколаївщині: замість 22,4 тис. тонн, як це було у 2021році, там зібрали 14,9 тис. тонн. Подібна історія з Харківщиною: урожай цієї агрокультури там зменшився на 9 тис. тонн – до 10,9 тис. тонн.

До 2019 року основним імпортером українського гороху була Індія. Ця країна імпортувала в різні роки від 385 тис. тонн до 149 тис. тонн. Однак після 2019 року Індія через низькі внутрішні ціни на зернобобові культури встановила низку обмежувальних дій і станом на 2022 рік вийшла на повне самозабезпечення цією культурою відповідно до власних потреб в 1 млн тонн.

Наразі активно обговорюється можливість експорту українського гороху до Китаю. У минулому місяці між Мінагрополітики, представниками компетентного органу Китаю General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), Держпродспоживслужби та посольства України в КНР відбулися відповідні перемовини.

Останні роки ринок гороху почав стрімко розвиватися. Доказ цьому є той факт, що в минулому році світовий ринок горохового протеїну, за інформацією Research and Markets, досяг $1,68 млрд. Прогнозується, що він буде далі зростати і може сягнути $5,09 млрд до 2028 року.

Розвиток цієї культури у світі зумовлений кількома факторами. По-перше, гороховий протеїн, який видобувається з гороху, належить до типу високоякісного білка і є значно кориснішим за соєвий. Через це його активно почали використовувати в харчовій промисловості та для виробництва кормів. Тож для України це добрий сигнал збільшувати площі посіву гороху з подальшою його переробкою та створенням доданої вартості там, де це дозволяють кліматичні умови.

По-друге, горох дуже позитивно впливає на родючість ґрунту, фіксуючи в ньому азот, а отже, наступники в сівозміні потребуватимуть менше азотних добрив, що здешевлює їхнє виробництво, особливо в нинішніх умовах здорожчання добрив.