Російський ракетний удар знищив склади з гуманітаркою Червоного Хреста в Одесі. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів в ніч на 8 травня в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, а в Миколаєві – пошкоджено мобільний шпиталь.

Як повідомляє пресслужба організації, 8 травня внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів.

"Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу, яка знаходилась на складі. Наразі надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено", – зазначається у повідомленні.

Також через ракетний обстріл Миколаївської області 7 травня пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України.

"Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу після чого, шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці", – уточнили в організації.

В організації додали, що співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

У ДСНС України раніше повідомили, що внаслідок нічного ракетного удару по Одещині росіяни поцілили по території продовольчого підприємства, спричинивши пожежу на площі 10 000 кв.м.