БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1831 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
10 101 66
банки (6409) біженці (446) валюта (1662) НБУ (8359)

Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ

Новини БізнесЦензор Фінанси

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка

Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Як повідомили у Національному банку України (НБУ), зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% – до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі – на 2,7%, до $1,78 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на низькому рівні – $0,02 млрд.

Загалом обсяги готівки поза банками у першому кварталі 2023 року збільшилися до $3,2 млрд.

В оновленому Інфляційному звіті Нацбанк вказує, що витрати біженців зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею "подорожі", у тому числі за рахунок зняття готівкової валюти з карт за кордоном.

"Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями "подорожі" та "готівка поза банками" залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею "подорожі", так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками", – очікує НБУ.

Читайте також: Попит населення на валюту впав до мінімуму з початку року, – НБУ

Посилаючись на оцінки ООН, Нацбанк зазначає, що в першому кварталі 2023 року тривало збільшення кількості мігрантів за межами України: виїхало на 0,6 млн українців більше, ніж повернулося. Загальна кількість українців, що залишаються в Європі, на кінець кварталу склала 8,6 млн осіб, з яких 5 млн мають статус тимчасового захисту у ЄС.

НБУ прогнозує за підсумками 2023 року чистий притік населення в Україну 0,1 млн, а наступного – на 0,6 млн.

За його даними, максимальні витрати за картами українських банків за кордоном були зафіксовані в другому кварталі минулого року – $4,88 млрд, після чого вони стабілізувалися на рівні близько $3,5-3,7 млрд на квартал.

У "доковідному" першому кварталі 2019 року вони становили $0,54 млрд, у четвертому кварталі довоєнного 2021 року - $0,75 млрд.

Детальніше про прогнози в оновленому квітневому Інфляційному звіті НБУ читайте у матеріалі БізнесЦензор: Підвищення тарифів та зростання зарплат: Що прогнозує Нацбанк на наступні три роки

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+18
То зрадомога чи перерада ?

А взагалі - так, люди витрачають гроші у безпеці , а не там де тобі може ракета на мактру прилетіти бо гундосий хлопець у погоні за фейком про "Свинарчуків" про***в всі клістрони
показати весь коментар
08.05.2023 16:09
+17
Взяв до рук калькулятор, поділив 1 000 000 000 баксів на кількість ОФІЦІЙНУ біженців у країнах ЄС у 5 828 000 людей й отримав "АЖ" 171 долар та 59 центів США. Це що "БАГАТО"?! А з огляди на дуже заможних пройдихвістів типу "батальону Манако", яки витрачают десятками тисяч у місяць на інших взагалі копійки випадають. ТО ПРО ЩО МОВА???!!! У НБУ більш нема чим себе зайняти окрім як переводити стрілки на громадян України яки бігли від війни і багато з яких залишились без житла та прихисту у власній країні???!!! Не тим займаються наши посадовці при владі!!!
показати весь коментар
08.05.2023 16:16
+11
Зездобули. Люди втікають не тільки від обстрілів. А і в пошуках роботи. Могли ж дати мільйонам роботи на війн. Але зельониє не перевели економіку на воєнний стан. Ніяких замовлень малому та середньому бізнесу МО не дає. МО взагалі ніякими замовленнями всередині країни не париться. Щось виклянчує від партнерів. Решта скинута на закупівлю самих військових та волонтерів. Ось і вся "робота" цілого Міністерства оборони.
показати весь коментар
08.05.2023 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...то це зрада чи перемога?
показати весь коментар
08.05.2023 16:06 Відповісти
Це біда...
показати весь коментар
08.05.2023 16:08 Відповісти
...ніт, у зеленських такого поняття нема
показати весь коментар
08.05.2023 16:10 Відповісти
І не зрада, і не перемога, і не якась біда, а звичайне життя, до того ж не надто вже багато витрачають з огляду на те, скільки звідти перераховують до України та на те, що за офіційними даними не менш 25% працевлаштувались та самі заробляють на життя (не забуваємо й про те, що приблизно 50% то діти, які не можуть працювати, є ще й старі)!!!
показати весь коментар
08.05.2023 16:22 Відповісти
То зрадомога чи перерада ?

А взагалі - так, люди витрачають гроші у безпеці , а не там де тобі може ракета на мактру прилетіти бо гундосий хлопець у погоні за фейком про "Свинарчуків" про***в всі клістрони
показати весь коментар
08.05.2023 16:09 Відповісти
для НБУ то зрада) бо це свідчить що українці адаптуються за кордоном і все менше прив'язані до українських фін установ.
показати весь коментар
08.05.2023 16:14 Відповісти
Тобто не бажають працювати з гуся-щипачами, що у нас прийшли до податкової у 2019
показати весь коментар
08.05.2023 16:38 Відповісти
Ведмедчуківський! Сходив би ти за млинцями з лопати, а то без тебе пожеруть.
показати весь коментар
08.05.2023 17:34 Відповісти
Хвореньке , а ну біжи вилизувати дупу свому чмоні , що бачив мир в очах х@йла та пропонував ЗСУ просто перестати стреляти

А то твоя гундоска виглядає тьмяно
показати весь коментар
08.05.2023 17:52 Відповісти
Чувак, ти не смішний, тобі лайки тільки ботофермовські колеги ставлять. Непопулярний, ти блін, скоро супервайзер коліном надасть прискорення.
показати весь коментар
08.05.2023 21:40 Відповісти
Нє, ти невиправний...
Готуйся заробляти мітлою, на бота ти ще нетягнеш.
показати весь коментар
08.05.2023 21:52 Відповісти
Ну , ну не скигли. Давай я поставлю тобі лайк і ти заспокоєшся. Домовились?
показати весь коментар
08.05.2023 22:56 Відповісти
Тобі не про лайки потрібно думати, а роботу шукати, або на курси перепідготовки. Затра через профнепридатність скоротять.
показати весь коментар
08.05.2023 23:03 Відповісти
Давай ти мені не будеш розповідати що мені потрібно робити і я не скажу - куди тобі треба йти
показати весь коментар
08.05.2023 23:09 Відповісти
угу, саме так... А я ж то тупорилий вважав, що зебені заробляють на курсовій різниці між готівковим курсом та Нац.меншин банком...
показати весь коментар
08.05.2023 16:09 Відповісти
Для "батальйону Монаку", не так і багато...
показати весь коментар
08.05.2023 16:13 Відповісти
"Батальйон Монако" тримає гроші у Монако.
показати весь коментар
08.05.2023 16:43 Відповісти
Не завидуйте успішним людям,самі напевно і собачої будки не побудували,(як казав сивочолий гетьман.
показати весь коментар
08.05.2023 17:31 Відповісти
тупорилий зебіле, йди на *****. ===>>>
показати весь коментар
08.05.2023 17:40 Відповісти
Яка заздрість? Статистика!
показати весь коментар
08.05.2023 17:56 Відповісти
А ну розкажи шо побудували ті "успішні люди" типу Суркісів?
показати весь коментар
08.05.2023 18:52 Відповісти
Тобто НБУ трати біженців за кордоном кваліфікує як трати на подорожі? Вони взагалі адекватні? Ну має ж десь бути межа формалізму!
показати весь коментар
08.05.2023 16:14 Відповісти
Яка тобі різниця, як ці речі відображаться у статзвітності? Була така стаття, згідно стандартів, вона і залишилася. Зараз будемо як п' яний до стовпа додовбуваться.
показати весь коментар
08.05.2023 17:37 Відповісти
Йому така різниця шо це маніпуляція звітністю, як і все інше з взєльоной шобли
показати весь коментар
08.05.2023 18:53 Відповісти
Я сьгодні в доброму гуморі. Технічний мінімум. Звітність усієї банківської системи вже років 20 формується згідно міжнародних стандартів. У першу чергу НБУ, тому, що саме за показниками Звітності НБУ, МВФ та інші кредитори приймають рішення відносно (наприклад) стану платіжного балансу.
Так от.
У цій звітності стаття витрат фізичних осіб закордоном із карток українських банків так і називається- "витрати на подорожі закордоном".
Кредиторам України глибоко плювати якими словами ми бажаємо називати ці витрати.
Усі менеджери не приймуть звітів із незрозумілою термінологією.
показати весь коментар
08.05.2023 21:50 Відповісти
Ну не так вже й багато. Якщо за кордоном біля 4 млн біженців, то це по 250 $ на місяць на кожного.
показати весь коментар
08.05.2023 16:15 Відповісти
вряд ли все так радужно. не зря же в самом начале разрешили не больше 100к в день снимать. интересно было бы статистику детальнее, типа, сколько человек тратят 250 в месяц, и сколько - немного намного больше, где и на что. но вряд ли откроют по понятным причинам. те же оффшоры вроде даже и не пытались трогать.
показати весь коментар
08.05.2023 23:36 Відповісти
Ну то подякуйте за це найвеличнішому боневтіку, а також 73%манкуртів які привели ЗЕблювотиння до влади!
показати весь коментар
08.05.2023 16:15 Відповісти
Дебил причем тут они?
показати весь коментар
08.05.2023 16:28 Відповісти
Та прямо настоящая зелёная рыбка-гуппи с памятью в 5 минут!

Нахождение людей за границей следствие избрания манкуртами гундосого чма и его шоблы, которые за бабло впустили кацапов в Украину
показати весь коментар
08.05.2023 18:54 Відповісти
Все ясно бот тупой. Как там конфетки вкусные?
показати весь коментар
08.05.2023 19:35 Відповісти
Вкусниє, бо рошенки. А вам, зебобікам, лише благословення від найвеличнішого роялегральним органом по дурних пиках. Кушай-тє на здоров*я!
показати весь коментар
08.05.2023 20:25 Відповісти
забыл капс добавить. отработай свои 50 копеек так и быть
показати весь коментар
08.05.2023 20:29 Відповісти
Кацапдрил, якісь дуже нікчемні твої коменти, я за тебе почав переживати, дурдомом все це пахне..
показати весь коментар
08.05.2023 22:34 Відповісти
Мне очень важно мнение бота, продолжай отрабатывать.
показати весь коментар
08.05.2023 22:37 Відповісти
Шановний Кайзер! І нахіба вам це блювотіння скацаплене, хіба маєте час та натхнення?
показати весь коментар
08.05.2023 23:08 Відповісти
Ви вгадали. Хоча і не по феньшую, але хочеться часом...
показати весь коментар
09.05.2023 23:03 Відповісти
Взяв до рук калькулятор, поділив 1 000 000 000 баксів на кількість ОФІЦІЙНУ біженців у країнах ЄС у 5 828 000 людей й отримав "АЖ" 171 долар та 59 центів США. Це що "БАГАТО"?! А з огляди на дуже заможних пройдихвістів типу "батальону Манако", яки витрачают десятками тисяч у місяць на інших взагалі копійки випадають. ТО ПРО ЩО МОВА???!!! У НБУ більш нема чим себе зайняти окрім як переводити стрілки на громадян України яки бігли від війни і багато з яких залишились без житла та прихисту у власній країні???!!! Не тим займаються наши посадовці при владі!!!
показати весь коментар
08.05.2023 16:16 Відповісти
Все верно. НБУ отвечает за монетарную политику, инфляцию, % ставки, работу банков и т.д. А т.к., мягко говоря, похвастаться особо нечем (скорее наоборот), то виноваты ... простые украинцы.
При власти бестолковые клоуны. И с чего кто-то решил, что в НБУ не так ...
показати весь коментар
08.05.2023 16:49 Відповісти
Батальон Монако не тримає гроші в українських банках. У них гроші у французьких та монакських банках. Тому їх нема в цій статистиці.
показати весь коментар
08.05.2023 17:07 Відповісти
НБУ лиш оприлюднив статистичні дані. Ніяких коментарів від НБУ не було, на відміну від вас, тролів що загадили вже на пустому місці всю стрічку.
показати весь коментар
08.05.2023 17:39 Відповісти
Іноді складається враження що біженці живуть краще ніж наприклад ми - кияни.. а вчора відправили своїх біженців у Францію, додому "в гості прийжджали" на тиждень, скажу вам так 15-их айфонів ще нема, але 14-ті вже їм набридли.. ще й машину брати зібралися..
показати весь коментар
08.05.2023 16:16 Відповісти
А як по іншому буде ,яка влада таке і життя.Треба окремо подякувати НБУ за найдорожчі у світі кредитні ресурси!
показати весь коментар
08.05.2023 16:19 Відповісти
Тільки не треба розповідати що у середньому в Києві на себе витрачають менше 172 баксів!!! Перш ніж писати хоча б порахуйте, бо МЛРД виглядає якось "забагато", а поділивши на кількість - КОПІЙКИ!!!
показати весь коментар
08.05.2023 16:24 Відповісти
а що я вам написав?ви коментарем помилилися..
показати весь коментар
08.05.2023 16:32 Відповісти
ну значит они там нашли хорошую работу, что в этом плохого?
показати весь коментар
08.05.2023 16:33 Відповісти
Є така карикатура , стоїт Пюсінюст та президент Румунії.
Пісюніст каже: війна, у нас виїхало 6 мільйонів громадян, а Йоханіс видповідає: у нас немає війни та ми в ЕС, а виїхало 8 мільйонів громадян
показати весь коментар
08.05.2023 16:31 Відповісти
і кожному жарті є частка жарту,все інше правда,а взагалі все просто,є конкуренція серед країн ,якщо в країні найдорожчі кредитні ресурси то не важко спрогнозувати що буде з економічним зростанням.
показати весь коментар
08.05.2023 16:35 Відповісти
а податкова система імені ПахлоАзірова-Кучмо, створена для процвітання, якщо самі піддатківці не знають як нараховується ПДВ?
показати весь коментар
08.05.2023 19:11 Відповісти
та я і кажу це вирок для країни ,воно не вб'є миттєво але з часом гарантовано.
показати весь коментар
08.05.2023 19:24 Відповісти
а я і не сперечаюсь, що все існує в супереч, а не навпаки... І повірте, що як тільки хтось почне пропихати ідею змін, його заклюють...
Та й держморд на одного пересічного в Україні, більше чим у всьому цивілізованому світі та зменшення не передбачається і байка демографія...
показати весь коментар
08.05.2023 19:32 Відповісти
Прежде чем считать чужие деньги, нужно научиться зарабатывать свои. А лучше всего считать деньги того, на которого ты работаешь, но он с тобой не поделился). Обидно, я стараюсь, но я нищий).
показати весь коментар
08.05.2023 16:35 Відповісти
Повернення в 2024 році ?
СЕРЙОЗНО
показати весь коментар
08.05.2023 16:44 Відповісти
Зездобули. Люди втікають не тільки від обстрілів. А і в пошуках роботи. Могли ж дати мільйонам роботи на війн. Але зельониє не перевели економіку на воєнний стан. Ніяких замовлень малому та середньому бізнесу МО не дає. МО взагалі ніякими замовленнями всередині країни не париться. Щось виклянчує від партнерів. Решта скинута на закупівлю самих військових та волонтерів. Ось і вся "робота" цілого Міністерства оборони.
показати весь коментар
08.05.2023 16:55 Відповісти
цікаво пересічного біженця відфільтровували від членів батальонів "Відень" та "Монако"?
показати весь коментар
08.05.2023 18:04 Відповісти
Ще є батальон "Буковель"...
показати весь коментар
08.05.2023 20:27 Відповісти
А звідки впевненність, що повернення почнеться саие у 24 році, а не, наприклад, у 23 або ж у 25...?
показати весь коментар
08.05.2023 18:36 Відповісти
повернення кого?
показати весь коментар
08.05.2023 19:25 Відповісти
у статті ,сухо \написано мігранти ...а це не зовсім так. це вже люди які отримали новий статус і будуть мати вибір .чи виберуть вони повернення велике питання.
показати весь коментар
08.05.2023 19:30 Відповісти
Якщо подивитись статью повністью, то не дуже весело...

Економіка впала на 31%, відновиться на 2% за 2023рік

Безробіття, знизиться до 15% у 2025року (якщо ніхто не повернеться, то буде менше)

ЗП впали на 20%, проте відновляться на 15% до кінця 2025 року.

І прогнозують що буде мало інвестицій - мабуть тому що країна не має поваги до законів, не є членом ЕС, НАТО, та має агресивного сусіда.

Тобто через 3 роки, в кращому випадку - життя пересічного громадянина буде на 5-20% гірше ніж до 2022 року.

Не дуже хороші перспективи щоб повертатись...

За 3 роки, рівень життя зросте в ЕС та різниця буде ще більшою.

Суди, та закон однаковий для всіх - здається влада не збирається міняти (поки знову не на часі)...
показати весь коментар
08.05.2023 20:01 Відповісти
Хай НБУ оприлюднить, скільки марафонці по офшорах заникали - Бубу хай теж не забуде.
показати весь коментар
08.05.2023 20:02 Відповісти
Та скоротити всіх негідників, які посміли виїхати та працюють дистанційно. А як тільки війна закінчиться, треба топнути ніжкою, та вимагати терміново повернутися! Це жарт, але великі компанії так минулого року робили. Ну і небагато втратили ми, але ж не чекайте нас від слова зовсім
показати весь коментар
08.05.2023 20:18 Відповісти
То вже не біженці
показати весь коментар
08.05.2023 23:21 Відповісти
А шо нбу ще робити як не рахувати людські гроші?
показати весь коментар
09.05.2023 11:45 Відповісти
 
 