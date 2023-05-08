Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ
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Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.
Як повідомили у Національному банку України (НБУ), зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% – до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі – на 2,7%, до $1,78 млрд, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на низькому рівні – $0,02 млрд.
Загалом обсяги готівки поза банками у першому кварталі 2023 року збільшилися до $3,2 млрд.
В оновленому Інфляційному звіті Нацбанк вказує, що витрати біженців зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею "подорожі", у тому числі за рахунок зняття готівкової валюти з карт за кордоном.
"Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями "подорожі" та "готівка поза банками" залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею "подорожі", так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками", – очікує НБУ.
Посилаючись на оцінки ООН, Нацбанк зазначає, що в першому кварталі 2023 року тривало збільшення кількості мігрантів за межами України: виїхало на 0,6 млн українців більше, ніж повернулося. Загальна кількість українців, що залишаються в Європі, на кінець кварталу склала 8,6 млн осіб, з яких 5 млн мають статус тимчасового захисту у ЄС.
НБУ прогнозує за підсумками 2023 року чистий притік населення в Україну 0,1 млн, а наступного – на 0,6 млн.
За його даними, максимальні витрати за картами українських банків за кордоном були зафіксовані в другому кварталі минулого року – $4,88 млрд, після чого вони стабілізувалися на рівні близько $3,5-3,7 млрд на квартал.
У "доковідному" першому кварталі 2019 року вони становили $0,54 млрд, у четвертому кварталі довоєнного 2021 року - $0,75 млрд.
Детальніше про прогнози в оновленому квітневому Інфляційному звіті НБУ читайте у матеріалі БізнесЦензор: Підвищення тарифів та зростання зарплат: Що прогнозує Нацбанк на наступні три роки
Будь ласка, зачекайте...
ських такого поняття нема
А взагалі - так, люди витрачають гроші у безпеці , а не там де тобі може ракета на мактру прилетіти бо гундосий хлопець у погоні за фейком про "Свинарчуків" про***в всі клістрони
А то твоя гундоска виглядає тьмяно
Готуйся заробляти мітлою, на бота ти ще нетягнеш.
Так от.
У цій звітності стаття витрат фізичних осіб закордоном із карток українських банків так і називається- "витрати на подорожі закордоном".
Кредиторам України глибоко плювати якими словами ми бажаємо називати ці витрати.
Усі менеджери не приймуть звітів із незрозумілою термінологією.
немногонамного больше, где и на что. но вряд ли откроют по понятным причинам. те же оффшоры вроде даже и не пытались трогать.
Нахождение людей за границей следствие избрания манкуртами гундосого чма и его шоблы, которые за бабло впустили кацапов в Украину
При власти бестолковые клоуны. И с чего кто-то решил, что в НБУ не так ...
Пісюніст каже: війна, у нас виїхало 6 мільйонів громадян, а Йоханіс видповідає: у нас немає війни та ми в ЕС, а виїхало 8 мільйонів громадян
Та й держморд на одного пересічного в Україні, більше чим у всьому цивілізованому світі та зменшення не передбачається і байка демографія...
СЕРЙОЗНО
Економіка впала на 31%, відновиться на 2% за 2023рік
Безробіття, знизиться до 15% у 2025року (якщо ніхто не повернеться, то буде менше)
ЗП впали на 20%, проте відновляться на 15% до кінця 2025 року.
І прогнозують що буде мало інвестицій - мабуть тому що країна не має поваги до законів, не є членом ЕС, НАТО, та має агресивного сусіда.
Тобто через 3 роки, в кращому випадку - життя пересічного громадянина буде на 5-20% гірше ніж до 2022 року.
Не дуже хороші перспективи щоб повертатись...
За 3 роки, рівень життя зросте в ЕС та різниця буде ще більшою.
Суди, та закон однаковий для всіх - здається влада не збирається міняти (поки знову не на часі)...