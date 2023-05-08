"Укрнафта" планує збільшити чистий дохід на 33 мільярди і розширити мережу АЗС

Фінплан "Укрнафти" на 2023 рік передбачає збільшення чистого доходу на 81% – з 40,87 млрд грн до 74,05 млрд грн, за рахунок збільшення обсягів реалізації нафтопродуктів, отриманих від переробки власної нафти.

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проєкту розпорядження Кабміну "Про затвердження фінансового плану ПАТ "Укрнафта" на 2023 рік", який є у розпорядженні БізнесЦензора.

Водночас собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) "Укрнафти" у 2023 році складе 37,5 млрд грн, а чистий прибуток очікується у сумі 12 млрд гривень.

Проєкт фінплану передбачає відрахуванням до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків, зборів та інших платежів на загальну суму 6,9 млрд грн, в тому числі дивідендів на державну частку – 344 млн гривень.

Фінплан передбачає капітальні інвестиції на загальну суму 9,16 млрд гривень. При цьому у 2024 році прогнозується зростання капітальних інвестицій у 2 раза (до 18,58 млрд грн), а у 2025 році – в 3,8 раза (до 34,96 млрд грн) порівняно з поточним роком.

Підготований компанією Стратегічний план передбачає значні показники зростання, зокрема: збільшення видобутку нафти в 2 рази – з 1,5 млн тонн на рік до 3 млн тонн на рік; буріння 40 нових свердловин; збільшення кількості АЗС з 450 у 2023 році до 694 у 2024 році та 1200 у 2027 році.

Фінпланом передбачено інвестиції у розмірі 3 мільярди гривень на реконструкцію та модернізацію мережі АЗС, збільшення обсягів непаливних продажів, реалізацію проєктів, направлених на підвищення рівня клієнтського сервісу. Також передбачено витрати на купівлю товарів та нафтопродуктів, а також логістичні витрати до мережі АЗС у сумі 3,17 млрд гривень. Ще 1,22 млрд спрямувати на отримання нових спецдозволів для збільшення видобутку.

Із загального обсягу видобутку 1,04 млрд кубометрів газу 18% передбачено спрямувати на спільну діяльність, ще 278 млн кубометрів газу на суму 6,54 млрд грн буде передано НАК "Нафтогазу України" в рахунок отриманої раніше передоплати.

У розрахунках дохідної частини фінплану враховано продаж на біржових аукціонах скрапленого газу власного виробництва в обсязі 111 тисяч тонн на суму 2,74 млрд грн (без ПДВ). Водночас Мінфін звертає увагу, що наразі ринкова ціна скрапленого газу на біржі значно вища 33 у квітні вона становила 33 248 грн за тонну (без ПДВ).

Крім того, "Укрнафта" планує давальницьку переробку всієї нафти власного видобутку в обсязі 1,36 млн тонн, а також залишків видобутої минулого року нафти в обсязі 185 тис. тонн. Однак це суперечить законодавству, яке зобов'язує державні компанії продавати нафту і газовий конденсат на біржі, додає Міністерство фінансів.

Мінфін також зауважує, що до проєкту фінансового плану не надано фінансово-економічного обґрунтування та розрахунків. Зокрема, потребують додаткових обґрунтувань заплановані витрати на соціальні заходи (1,29 млрд грн), на юридичні послуги (збільшення в 20,5 раза, з 2 млн грн у 2022 році до 41 млн грн у 2023 році), на IT (135 млн гривень) тощо.

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Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.