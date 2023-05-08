Росія вчергове заблокувала роботу "зернового коридору"

Російська Федерація знову фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструкутри.

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені.

При цьому, через дії РФ експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 17 квітня Росія вдруге заблокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.