Єврокомісія передала державам ЄС пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

Європейська комісія минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Європейська правда.

"Я можу підтвердити, що пропозиції Єврокомісії щодо 11-го пакета санкцій передали державам-членам ЄС. Це сталося в п'ятницю. Але я не буду вдаватися у подробиці цього пакета", – сказав він.

За словами Мамера, 10 травня очікується перше обговорення нового пакета санкцій на засіданні Комітету постійних представників (Coreper).

"Цей пакет буде зосереджений на втіленні санкцій, їхній ефективності і як уникнути обходження санкцій. У пакеті будуть питання експорту до Росії, і ми хочемо впевнитися, що Росія не отримує імпорту з інших країн", – додав Мамер.

Як повідомлялося, за даними Financial Times, Євросоюз планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ.

Для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів. Блок прагне завершити заходи напередодні саміту "Великої семи" пізніше цього місяця, і очікується, що країни-члени обговорять пропозиції найближчими днями.

Пропозиції також включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та націлювання на судна, які вимикають свої навігаційні системи.

ЄС також прагне розширити існуючі заборони на автомобілі, високоякісні технології, які Росія використовувала в Україні, промислові товари, залізо та сталь, а також продукти переробки, які використовують підсанкційні метали. Заборони на товари можуть поширюватися на права інтелектуальної власності та ліцензії, видані на виробництво цих товарів.