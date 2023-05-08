Вимагав хабарі з експортерів зерна: СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Зловмисники вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують агропродукцію.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації схеми він залучив свого підлеглого – інспектора.

"За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила $100 за одну вантажівку з товаром. У разі несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів", – пояснили в СБУ.

Правоохоронці зафіксували два епізоди одержання хабарів фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном. Затримано організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.