Україна відновила експорт електроенергії до Польщі

З 8 травня відновився експорт української електроенергії до Польщі.

Про це свідчать дані платформи Entso-E Transparency Platform, повідомляє галузеве видання ExPro.

Україна не експортувала електроенергію до Польщі з 1 травня. В "Укренерго" це пояснювали відсутністю попиту у сусідній країні.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", наразі запропонована пропускна спроможність на години "вечірнього піку" скорочена до 0 МВт, на інші години – 75 МВт. Перетин викуповує тільки одна компанія – "ДТЕК Західенерго".

Загалом, запланований обсяг експорту до Польщі на 8 травня становить 1225 МВт-год, що майже відповідає обсягам постачання української електроенергії до Молдови на цю добу (1201 МВт-год).

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Водночас на вихідних (6-7 травня) зріс імпорт електроенергії до України. За цей період було поставлено 336 МВт-год з Молдови та 983 МВт-год зі Словаччини. Загальний обсяг імпорту електроенергії з початку травня (1-7 травня) становить 2 тисячі МВт-год, експорту – 12,2 тисячі МВт-год.

Як повідомлялося, з 27 квітня у тестовому режимі після проведення модернізації відновила роботу лінія електропередачі між Україною та Польщею.