Україна отримала ще 190 мільйонів євро від Міжнародної асоціації розвитку

До загального фонду держбюджету надійшло 189,32 млн євро від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами міністра фінансів, Сергія Марченка, залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні.

Зазначену позику надано в межах Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та МАР.

Строк погашення кредиту – 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти спрямують на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Як повідомлялося, Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.