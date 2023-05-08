У Європі сповільнюються закупівлі газу в очікуванні подальшого падіння цін, – Bloomberg

Закупівля природного газу, необхідного для поповнення європейських сховищ, відбувається повільніше, ніж зазвичай для цієї пори року, незважаючи на нещодавнє падіння цін, причому деякі покупці роблять ставку на подальше падіння.

Як пише Bloomberg, впевненість у тому, що ціни продовжать падати, змушує багатьох покупців чекати, щоб поповнити запаси напередодні наступної зими.

Еталонні ф’ючерси на континенті впали лише до частини рекордних рівнів, які спостерігалися минулого літа, але цього було недостатньо для стимулювання закупівель в умовах, коли споживання повільно відновлюється після кризових мінімумів.

Зменшення використання палива означає, що глобальних поставок поки що достатньо для покриття європейського попиту, навіть за умови скорочення російських потоків. Але виробники та трейдери газу попереджають, що криза не закінчилася, і запізніле й непевне відновлення споживання може порушити крихкий ринковий баланс.

Існують очікування, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, що більш ніж на 70% нижче від нинішнього рівня, але навіть якщо це станеться, низькі ціни, ймовірно, не затримається довго.

Експерти не мають сумнівів, що Європа все ж таки відновить свої запаси газу, щоб досягти цілей Європейського Союзу. Запаси вже зараз перевищують норму, і не повинно виникнути жодних проблем протягом наступної зими.